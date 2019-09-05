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تراجعت الكمية المعروضة.. أسباب نفوق أسماك مزارع دمياط

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 06:07 م
نفوق الاسماك
نفوق الاسماك
زينب الزغبي
شهدت اسواق بيع الاسماك بدمياط تراجعا ملحوظا في كمية الأسماك المعروضة للبيع نتيجة لنفوق الاسماك واختفاء بعض الانواع من الاسماك مما ادى الى تراجع المعروض من الاسماك وانخفاض سعره في نفس الوقت.

وقال مجدى عبدالواحد مدير ادارة التشغيل والانتاج بهيئة الثروة السمكية بدمياط ، ان الاسماك بالبحيرة جيدة الى حد كبير والنفوق لبعض انواع الاسماك ليس بسبب البحيرة وأوضح ان سبب نفوق الأسماك أعمال الجزر التى يشهدها البحر المتوسط فى مثل هذا الوقت من كل عام .

وأشار: إلى أن الجزر يتسبب فى سحب المياه من بحيرة المنزلة ونهر النيل وهو ما يتسبب فى قلة الأوكسجين وزيادة نسبة الامونيا فضلا عن رواسب الصرف الصحى التى تؤثر على الثروة السمكية بسبب انخفاض منسوب مياه بحيرة المنزلة ونهر النيل الجزء المالح بداية من كوبرى السد بدمياط وحتى بوغاز عزبة البرج.

وأكد: أن أسباب النفوق متعددة كالتغذية الكثيفة وازدحام الحوض بالأسماك والمخلفات في قاع الحوض ودرجة الحرارة وعدم تنظيف الأحواض وعدم العناية".

وأوضح: انه مع تحسن حالة الطقس من المرجح ان تعود الاسماك مرة اخرى الى جودتها وينتهى ازمة نفوق الاسماك التى ظهرت هذا الصيف.

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