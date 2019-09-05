وعدهم برد الأموال بعد الحج.. القصة الكاملة لمستريح دمياط الهارب بـ 60 مليون جنيه

لا يمر وقت طويل الا ونسمع عن ظهور مستريح جديد بدمياط ينجح في النصب على عدد من المواطنين ويجمع منهم اموالا طائلة تصل الى عشرات الملايين ثم يستطيع الهروب بالمبالغ التى حصل عليها تاركا من قام بالنصب عليهم لمباحث الاموال العامة يهرولون اليها لتقديم البلاغات ضده.



وشهدت دمياط على مدار الاعوام الماضية الكثير من حالات النصب وعلى الرغم من اكتشافها وضياع اموالهم الا ان هناك اخرين لا يتعلمون الدرس ممن سبقوهم ويكونون ضحايا جددًا لمستريح جديد.



اخر من ظهر وقام بالنصب هو موظف بهيئة ميناء دمياط استطاع ان ينصب على عدد من زملائه ورؤسائه بهيئة الميناء واستولى على مبلغ 60 مليون جنيه بعد اقناعهم بقدرته على توظيف اموالهم في مجال العقارات.



وعلى مدار الايام الماضية تكثف الاجهزة الامنية بدمياط ،جهودها لضبط مستريج الميناء" وذلك بعد ان تلقي قسم شرطة دمياط الجديدة عددا من البلاغات مقدمة من عدد من موظفي هيئة ميناء دمياط وتحمل أرقام 4559 و4558 لسنة 2019 جنح، يتهمون فيها "مجدي. ع"، موظف بحركة البضائع، بالنصب عليهم بعد استلام مبالغ مالية كبيرة، مقابل وعد منه بمنحهم أرباحًا شهرية.



وتضمن البلاغ أن المتهم أقنع الموظفين من زملائه ورؤسائه بمنحهم أموالهم عقب انتهائه من شعائر الحج، لكنه انقطع عن العمل، وقررت إدارة الهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن تخلفه عن الحضور.



بدأت الواقعة بقيام المتهم ببيع شقة بمدينة دمياط الجديدة لأربعة من زملائه فى وقت واحد وحصل على 800 ألف جنيه من كل موظف، وبعد افتضاح أمره طالبهم بالانتظار إلى ما بعد عودته من أداء فريضة الحج، إلا أن الموظفين فوجئوا بانقطاعه عن العمل.



وحتى الان لم تتمكن الاجهزة الامنية من تحديد مكان المتهم الهارب وتكثف جهودها لضبطه وتقديمه للمحاكمه واتخاذ الاجراءات القانونية ضده.