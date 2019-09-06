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برلمان

طلب إحاطة بشأن سوء الخدمة الصحية بمستشفيات جامعة المنوفية

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 03:00 ص
جامعة المنوفية
جامعة المنوفية
معتز الخصوصى

قال النائب سامى المشد ، أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان أنه سيتقدم بطلب إحاطة لوزارة الصحة ورئيس جامعة المنوفية خلال دور الإنعقاد الخامس بالبرلمان بشأن سوء أداء الخدمة الصحية فى مستشفيات جامعة المنوفية.

وأشار المشد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن مستشفيات جامعة المنوفية أصبحت فى منتهى الإهمال واللامبالاة من جانب المسئولين عنها ، من حيث عدم مراعاة المرضى وعدم تقديم خدمة جيدة لهم ، وذلك على مدار عامين.

وطالب أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان وزارة الصحة ورئيس جامعة المنوفية بالعمل على تحسين الخدمة للمواطنين فى مستشفيات جامعة المنوفية ، خاصه وانها تعتبر صرح تعليمى.

وكان علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعلن فض دور الانعقاد الرابع، على أن تتم العودة في الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل، بداية دور الانعقاد الخامس.

وأكد علي عبد العال، أن المجلس أنجز في هذا الدور من أدوار الانعقاد أهم التشريعات التي تعكس الصالح القانوني بين الفئات والمصالح، وتلبي الاستحقاقات الدستورية، إذ بلغ عدد مشروعات القوانين التي أقرها المجلس في هذا الدور نحو 156 مشروع قانون بإجمالي عدد مواد بلغ نحو 1701 مادة.

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