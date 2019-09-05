السلع والعاديات: حصر عاملي البازارات فى القاهرة والمحافظات لتدريبهم

قال على غنيم رئيس غرفة السلع والعاديات السياحية إن لدينا خطة واضحة تستهدف أولا تدريب العمال بالبازارات المتعاملين مباشرة مع السائحين يعقبها تدريب المهنيين الصانعين للمنتجات السياحية التى يتم بيعها حتى تكون المنظومة متكاملة.



أكد غنيم فى تصريح لـ«صدى البلد» أن السائح ليس سلعة يتاجر بها وهو المنظور الصحيح للعمال بالبازارات بالاضافة الى إننا نرسخ لفكرة أن الضيوف هم سفراء مصر بالخارج وعلينا حسن معاملتهم وفى إطار ذلك نهدف لتدريب العمالة.



استكمل رئيس غرفة السلع والعاديات السياحية حديثه قائلا : أننا نجرى إحصاء بكافة العاملين بالبازارات السياحية فى القاهرة والمحافظات من أجل تدريبهم بالتنسيق مع الاتحاد المصرى للغرف السياحية حيث هناك مدربون على درجة عالية من الاحترافية يدرسون للعمالة.



وتابع أن عملية تدريب العاملين بالبازارات يستهدف تحسين السلوكيات و تعزيز الثقافة واللغات حتى نظهر بشكل حضارى أمام السائحين.