ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السلع والعاديات: حصر عاملي البازارات فى القاهرة والمحافظات لتدريبهم

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 05:23 م
على غنيم رئيس غرفة
على غنيم رئيس غرفة البازارات و العاديات السياحية
محمد الاسكندرانى
قال على غنيم رئيس غرفة السلع والعاديات السياحية إن لدينا خطة واضحة تستهدف أولا تدريب العمال بالبازارات المتعاملين مباشرة مع السائحين يعقبها تدريب المهنيين الصانعين للمنتجات السياحية التى يتم بيعها حتى تكون المنظومة متكاملة.

أكد غنيم فى تصريح لـ«صدى البلد» أن السائح ليس سلعة يتاجر بها وهو المنظور الصحيح للعمال بالبازارات بالاضافة الى إننا نرسخ لفكرة أن الضيوف هم سفراء مصر بالخارج وعلينا حسن معاملتهم وفى إطار ذلك نهدف لتدريب العمالة.

استكمل رئيس غرفة السلع والعاديات السياحية حديثه قائلا : أننا نجرى إحصاء بكافة العاملين بالبازارات السياحية فى القاهرة والمحافظات من أجل تدريبهم بالتنسيق مع الاتحاد المصرى للغرف السياحية حيث هناك مدربون على درجة عالية من الاحترافية يدرسون للعمالة.

وتابع أن عملية تدريب العاملين بالبازارات يستهدف تحسين السلوكيات و تعزيز الثقافة واللغات حتى نظهر بشكل حضارى أمام السائحين.

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

بـ تيشرت كت.. مي حلمي تشعل انستجرام فى أحدث ظهور لها.. شاهد

الخطيب يبحث إنشاء فرع جديد للنادي الأهلي مع محافظ الإسكندرية

لو معاك 50 ألف جنيه.. اشتري العربية دي

خبر سار.. الدولار يهوي والعالم يحتفل بخسائر العملة الأمريكية

بعد انخفاض سعر الدولار الأمريكي.. اقتصادية النواب تزف بشرى سارة بشأن أسعار السلع

قنبلة سمك.. ذهبوا للصيد ليتفاجأوا بهذا الأمر.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. سيارات متوقع ظهورها في معرض فرانكفورت للسيارات 2019

إنجي علاء تكشف عن كواليس مسلسل بلا دليل .. صور

أبرزهن أحلام وأصالة وأنغام.. 50 إطلالة تكشف منافسة المطربات في حفلات الصيف.. من أجمل؟