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رياضة

جهاز المنيا يكشف حقيقة مواجهة الأهلي وديا

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 05:18 م
فريق المنيا
فريق المنيا
مالك خالد
نفي الجهاز الفني لنادي المنيا بقيادة سمير كمونه، إقامة مباراة وديه مع فريق الأهلي، ضمن استعدادات الفريق لدوري الممتاز.

وأعلن الجهاز الفني أن الفريق متواجد حاليا بمحافظة المنيا بعد العودة من معسكر القاهرة ونتدرب بشكل طبيعي، ولدى الفريق مواجهة ودية اليوم مع أسمنت أسيوط، ولا صحة عن وجود أى مباراة ودية مع فريق الأهلي.

وأوضح الجهاز الفني للمنيا بالطبع كنا نتمني لعب ودية قوية مع فريق بحجم الأهلي خلال تواجدنا بمعسكر القاهرة ولكن لم نتمكن من ذلك، ولا يوجد لدينا مباراة ودية غدا الجمعة مع الأهلي، والفريق سيكون لديه تدريب باستاد الجامعة لاستكمال استعداداتنا للموسم الجديد.

وكان عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي قد أعلن عن إقامة مباراة ودية بين الأهلي والمنيا على ملعب التتش غدا الجمعة، وهو ما نفاه جهاز المنيا جملة وتفصيلا.

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