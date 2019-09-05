ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السفير السعودي يزور الجناح المصري بمعرض إندونيسيا الدولي للكتاب

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 05:25 م
صدى البلد
أ ش أ
قام السفير عصام عابد الثقفي، سفير المملكة العربية السعودية بجاكرتا، اليوم الخميس، بزيارة الجناح المصري بمعرض إندونيسيا الدولي للكتاب الذي تشارك به الهيئة العامة للكتاب.
وأوضحت هيئة الكتاب - في بيان اليوم الخميس - أنه كان في استقبال السفير عصام عابد، الدكتور محمد الفقي رئيس قطاع التسويق بالهيئة.
وأشاد السفير السعودي بالجناح المصري بما فيه من مجموعة متنوعة من الكتب والإصدارات، مؤكدا أن مصر ستظل دائما صاحبة ريادة في الأدب والثقافة والفكر.
جدير بالذكر أن معرض إندونيسيا الدولي للكتاب قد تم افتتاحه أمس بمشاركة 14 دولة ويستمر حتى 8 سبتمبر الحالي.

ترشيحاتنا

لو معاك 50 ألف جنيه.. اشتري العربية دي

حقيقة تولي حسام البدري قيادة منتخب مصر

الإفتاء تحسم الجدل حول التمسح بمقامات آل البيت والأولياء.. فيديو

تسبب الحكة واحمرار الجلد.. ذعر بين أهالى طوخ بسبب انتشار حشرات غريبة.. صور

شاهد.. أهم 10 تصريحات لوالد الفنان محمد علي

اللوف المصري نبات له سحر الذهب.. شاهد خطوات صناعته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. سيارات متوقع ظهورها في معرض فرانكفورت للسيارات 2019

إنجي علاء تكشف عن كواليس مسلسل بلا دليل .. صور

أبرزهن أحلام وأصالة وأنغام.. 50 إطلالة تكشف منافسة المطربات في حفلات الصيف.. من أجمل؟