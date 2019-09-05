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طرق تبييض الأسنان بالليزر.. في هذه الحالات يجب اللجوء لها

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 05:45 م
تبيض الأسنان بالليزر
تبيض الأسنان بالليزر
آية التيجي
قال الدكتور باسم سمير استشاري طب الأسنان وعضو جمعية سترومان لزراعة وتجميل الأسنان بسويسرا، أن عمليات تبييض الأسنان من العمليات التجميلية الغير جراحية والتي تتم على مدار عدة جلسات يحددها الطبيب على أساس التقنية المستخدمة، من أجل إزالة الرواسب والصبغات الداخلية والخارجية الموجودة بالأسنان، وذلك من خلال وضع بعض المواد المخصصة لتفتيح لون السن.

وأضاف ان عملية تبييض الأسنان تكتسب أهمية خاصة نظرا لتعدد العوامل المؤدية إلى اصفرار لون الأسنان، ولكن مع تطور عمليات تجميل الأسنان، ظهرت كذلك تقنيات عديدة تساعد على تبييض الأسنان بشكل بسيط مع الحصول على نتائج فعالة.

واشار سمير الي أن تبييض الأسنان بالليزر هي إحدى أنواع العمليات الغير جراحية لتبييض الأسنان، وتهدف لحل مشكلة تغير لون الأسنان لأن منظر الأسنان البراق أحد أسرار جمال الابتسامة والوجه، وزادت شعبية هذه الطريقة لأنها لا تسبب في الغالب ضررًا على اللثة أو بنية الأسنان.

وأضاف سمير أن تبييض الأسنان بالليزر من أكثر العمليات التي يتم اللجوء إليها من قبل من يريد أسنان بيضاء مشرقة نظرا لسرعتها وفاعليتها، حيث تتم داخل عيادة الأسنان أو مركز تجميل الأسنان خلال جلسة واحدة وتستغرق ساعة تقريبًا في أغلب الحالات إلا إذا كانت التصبغات معقدة جدًا قد تحتاج أكثر من جلسة.

وأوضح سمير هناك أنواع من الأسنان لا تستجيب للتبييض بالليزر وأنواع أخرى تعطي نتائج ممتازة وفورية، لذلك لابد من استشارة طبيب الأسنان قبل أن تقرر عمل تبييض لأسنانك كذلك فإن علاج تبييض الاسنان باستخدام الليزر هو علاج من شأنه أن يحسن بشكل ملحوظ من مظهر الفم، ولكن لكي يدوم مظهر الفم الجديد، لوقت طويل، علينا المحافظة على الاسنان، اي اتباع نمط غذائي صحي، تنظيف الاسنان واستخدام الخيط الطبي وغسول الفم لضمان ازالة التراكمات والجراثيم عن الأسنان وعلاجها بطريقة منتظمة ومنظمة .

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