شاهد.. لقطات حية من إعصار دوريان يضرب ساوث كارولينا

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" لقطات حية ومباشرة من ولاية ساوث كارولينا، تظهر الإعصار "دوريان" الذي يضرب الولايات المتحدة الفترة الحالية.



وتأهب عدد من الولايات الأمريكية استعدادا لاستقبال الإعصار دوريان، حيث كشف مركز الأعاصير الوطني الأمريكي عن ارتفاع قوة "دوريان" لينتقل إلى الفئة الخامسة على مقياس (سافير - سمبسون)، والتي تعد أعلى فئة في قوة الأعاصير، مع رياح تبلغ سرعتها نحو 160 ميلًا في الساعة.



وتستعد ولايات (جورجيا - نورث كارولينا - ساوث كارولينا)، لمواجهة الإعصار القوي بعد تغير مساره باتجاه الشمال.



وطلبت سلطات المدن في ولاية فلوريدا من السكان البقاء في حالة تأهب على الرغم من التوقعات بأن الإعصار لن يجتاح الولاية بعد انحراف مساره.

