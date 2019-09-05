أحمد حلمى يحقق إيرادات 205 آلاف جنيه بفيلم خيال مآتة

احتل فيلم "خيال مآتة" المركز الثالث أمس، حيث حقق إيرادات بلغت 205 ألاف و601 جنيه.



يمثل الفيلم عودة للنجم أحمد حلمى بعد أحدث أفلامه "لف ودوران" الذى عرض عام 2016 وحقق إيرادات وصلت إلى 43 مليون جنيه.



وظهر أحمد حلمي في البرومو بشخصية رجل عجوز يكشف عن بعض الأفعال التى قام بها وكانت تتضمن بعض الأخطاء ويسعى لتصحيحها، ومن المعروف أن أحمد حلمى يظهر فى الفيلم بثلاث شخصيات.



"خيال مآتة" بطولة أحمد حلمى، ويشارك أيضا في بطولته منة شلبي حسن حسنى وانتصار وبيومي فؤاد وخالد الصاوي ولطفي لبيب، ومن تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج خالد مرعي.