بتطوي نفسها في ثانية.. تعرف على أحدث دراجة كهربائية في العالم..صور

تلجأ الكثير من دول العالم إلى استخدام الدراجات البخارية والكهربائية بدلا من السيارات لتخفيف نسبة الزحام بها، ولأنها حل إيجابي في القضاء على الكثافة السكانية بالدول التي تعاني منها.





وبحثا عن حلول ثورية، تم الإعلان مؤخرا عن الدراجة البخارية GI FlyBike، التي تعد أحدث جيل في الدراجات الكهربائية.

وتمتلك هذه الدراجة تطبيقا خاصًا يتحكم فى كل خصائصها، إضافة إلى قفل أوتوماتيكي وشاحن للجوال، كما أنه بإمكانها طي نفسها في ثانية واحدة وبالتالي يمكن أخذها إلى أي مكان وتخزينها دون الحاجة الى مساحة تخزينية محددة.وتتميز هذه الدراجة الكهربائية بامكانية قيادتها كالدراجات العادية، أو باستخدام طاقتها الكهربائيه، عن طريقه تشغيل محرك تشغيل بسرعة 25 كيلومترا في الساعة ولمسافة 65 كيلومترا عند شحنها لمرة واحدة.