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شاهد| إعصار دوريان المدمر يضرب ولاية ساوث كارولينا في أمريكا

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 05:36 م
كـريـم الـخـطـيـب
ضرب إعصار دوريان مدينة تشارلستون بولاية كارولاينا الجنوبية في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تعتبر ثاني أكبر مدينة في الولاية بعد عاصمتها كولومبيا.

وقد سميت بهذا الاسم تبعا لاسم الملك تشارلز الثاني ملك إنجلترا، تشارلستون كانت عاصمة الجنوب في الحرب الأهلية الأمريكية، وهي تقع عند ملتقى نهري أشلي وكوبر.

وحذر حاكم ولاية كارولينا الشمالية الأمريكية "روي كوبر"، السكان بضرورة الالتزام بأوامر الإخلاء والانتهاء من الاستعدادات قبل آخر لحظة للعاصفة دوريان، وفق شبكة فوكس نيوز.

يستعد ساحل كارولينا لإعصار دوريان، بعدما وصلت العاصفة إلى الفئة الثالثة والتي من المتوقع أن يكون مركزها على بعد 40 ميلًا من تشارلستون ، إس سي.

قال كوبر "الآن هو وقت الانتهاء من التحضير، لا تقلل من شأن هذه العاصفة الخطيرة. استمع إلى مسؤولي الطوارئ المحليين واترك المكان فورا إذا طلب منكم الإخلاء".

وذكر مركز رصد الإعصار دوريان في ميامي، إنه في الساعة الـ5 صباحًا من اليوم الخميس، وصلت درجة الإعصار للفئة الثالثة ، بسرعة 115 ميلًا في الساعة.

وأضاف المركز، إن مكان الإعصار دوريان كان على بعد 80 ميلًا من تشارلستون ، إس سي، والآن انخفض إلى 40 ميلا.

كان الإعصار عاصفة من الفئة الثالثة يوم الثلاثاء ، ثم انخفض إلى الفئة 2 قبل أن يستعيد قوته ليلة الأربعاء، وفقًا لما ذكرته هيئة المراقبة الوطنية.

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