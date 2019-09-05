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منوعات

بعد أن صدمت صبيًا بسيارتها.. بريطانية تنشر فيديو الحادث لهذا السبب

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 05:53 م
صدى البلد
قسم المنوعات
أظهرت لقطات مصورة نشرها موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية اللحظة التي أنقذت فيها العناية الإلهية صبيًا من حادث مروع كان من الممكن أن يتسبب له في إصابات خطيرة، وجاء ذلك عندما حاول الصبي عبور الطريق فجأة دون أن ينتبه إلى قدوم سيارة في اتجاهه مباشرة في مشهد يحبس الأنفاس، لكن لحسن الحظ فقد تمكنت قائدة السيارة من الضغط على الفرامل في الوقت المناسب تمامًا.

وفي بداية هذه اللقطات، والتي سجلتها كاميرا كانت موجودة داخل السيارة التي صدمت الصبي، شوهد الأخير وهو يمرح مع أصدقائه على جانب الطريق، إلا أنه انحرف عن مساره بشكل مفاجئ دون أن ينظر حوله كي يتفقد الطريق، وظهر أمام السيارة مباشرة، ورغم أن قائدة السيارة انتبهت للأمر وحاولت إيقاف السيارة إلا أنها صدمته مما تسبب في سقوطه أرضًا.

وتراجعت قائدة السيارة إلى الوراء قليلًا، وحاولت ركن سيارتها بجانب الطريق حتى تتوجه للاطمئنان على الصبي، في حين حاول هو النهوض على قدميه والعودة إلى جانب الطريق، وقد بدت عليه علامات الصدمة والارتباك.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن تلك الواقعة حدثت في مقاطعة "ميرسيسايد" البريطانية، مشيرة إلى أن الصبي قد أصيب بخدش في ذراعه جراء ذلك الحادث.

الجدير بالذكر أن قائدة السيارة قامت بنفسها بنشر هذه اللقطات على مواقع التواصل الاجتماعي لتكون بمثابة تحذير للأطفال وذويهم.

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