برلمانى يطالب بإقامة ملاعب خماسية فوق التغطيات بالغربية

تقدم النائب سلامة الجوهري عضو مجلس النواب عن دائرة زفتى بمحافظة الغربية، بخطاب موجه إلى وزير الموارد المائية والري بشأن الرد الذي تلقاه من الوزارة بأنه تعذر الموافقة على طلبه، حيث أنه غير مسموح بإقامة أي منشآت ثابتة فوق التغطيات.



وأوضح الجوهري فى بيان صحفى له أنه لم يطلب إقامة أي منشأت ثابتة بل طلب إنشاء ملاعب نجيلة خضراء لخدمة الشباب في أوقات فراغهم دون أي إنشاءات والسماح بعمل مشاتل أو ملاعب خماسية لممارسة الألعاب لقريتي "نهطاي وكفر الدغايدة".



وطالب نائب زفتى وزير الري بالرجوع لأصل مذكرته لأن العرض من المرؤوسين غالبا ما يكون مخالفا لحقيقة مطالب النائب، مشيرا إلي أن الأرض التي طلب إقامة ملاعب عليها مستغلة حاليا كمقاهي وأكشاك، متسائلا هل هذا هو المراد؟.