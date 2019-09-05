السينما للجميع.. نادى مجاني لمشاهدة الأفلام العالمية في دمياط

مع تقلص عدد دور السينما الموجودة بمحافظة دمياط ، وحرمان كثير من الشباب من مشاهدة الافلام السينمائية من مختلف دول العالم، قرر شاب يدعى احمد طارق يعمل أخصائي أشعه وتحاليل، تأسيس ناديا للسينما في محافظة دمياط.



فكرة النادى بسيطة للغاية تتمثل في اتاحة الافلام بالمجان ومشاهدتها والاطلاع عليها تحت شعار "السينما للجميع»ويهدف لنشر الوعى الفنى بين المواطنين، وإتاحة الفرصة للاطلاع على أفلام سينمائية من مختلف دول العالم،.



يقول احمد طارق مؤسس النادى: بدأنا الموضوع من 5 أو 6 سنين بشكل بسيط، والحضور كان يتعد على الأصابع، وشوية شوية بدأ الموضوع ينتشر ونتعرف وسط أبناء المحافظة، وينضم الينا الكثير من الشباب وأصبح الحضور كثيفًا، خصوصًا أن الحضور مجانى.



وأضاف انه يعمل اخصائي أشعة وتحاليل، لكنه فى أوقات فراغه يتابع السينما ويهوى مشاهدة الافلام المصرية والغير مصرية ويهوى الاطلاع على الافلام من مختلف بلدان العالم



واوضح ان النادى لاينظم عروضه فى مكان محدد فهو لا يملك إمكانيات، لذا يتم الاكتفاء بتأجير قاعة فى مركز ثقافى أو فنى أو حتى مقهى ويقوم بالاعلان عن عرض الافلام واماكن عرضها عن طريق صفحة النادى على فيسبوك قبلها بأسبوع، ويدفع الإيجار من ماله الخاص، ومع كمبيوتر وشاشة عرض يصبح من السهل مشاهدة الفيلم».



كما انه يرفض عرض أفلام هوليوود التجارية، بل يعرض أفلامًا عالمية من نوعية مختلفة، بهدف الاطلاع على ثقافات البلاد الأخرى والاستفادة من تجاربهم ، لأنه يرى ان هوليوود أفلامها كلها بتركز على فكرة التنمية البشرية والبطل الخارق الذى لا يُهزم، وهذا لن يفيد المشاهد، مضيفا: أنا بعرض أفلام من كوريا ولبنان وفلسطين وإسبانيا، أفلام فيها قيم إنسانية ويستفيد منها الشباب وتعمل على تثقيفهم.

