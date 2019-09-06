برلماني: 3 مشروعات قوانين لها الأولوية خلال دور الانعقاد الخامس

قال النائب عصام القاضى ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن هناك عدد من مشروعات القوانين التى سيكون لها الألولوية فى الإصدار خلال دور الإنعقاد الخامس بالبرلمان.



وأشار القاضى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن مشروعات القوانين هى مجلس الشيوخ وقانون المحليات ، بالإضافة إلى قانون الإيجار القديم لغير الرغض السكنى.



وكان علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعلن فض دور الانعقاد الرابع، على أن تتم العودة في الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل، بداية دور الانعقاد الخامس.



وأكد أن المجلس أنجز في هذا الدور من أدوار الانعقاد أهم التشريعات التي تعكس الصالح القانوني بين الفئات والمصالح، وتلبي الاستحقاقات الدستورية، إذ بلغ عدد مشروعات القوانين التي أقرها المجلس في هذا الدور نحو 156 مشروع قانون بإجمالي عدد مواد بلغ نحو 1701 مادة.

