تفاصيل تدريب 2500 مدير منشأة سياحية بالتعاون مع TVET EGYPT

قال هشام وهبة عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة التدريب بغرفة المنشآت السياحية أننا نستهدف تدريب 2500 مدير منشأة سياحية على مستوى الجمهورية، لافتا الي أن التدريب منحة مقدمة من برنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني (TVET EGYPT) الممول من الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي .



وأكد وهبة لـ« صدى البلد» أننا بدأنا بدورة جديدة محدثة من 3 أجزاء كالاتى " صحة و سلامة الغذاء ، خضوع المدير للتدريب ليرتقي إلى تدريب العاملين بالمنشأة التى يرأسها ، دعم الإدارة و تندرج تحتها "الضيافة استقبال العميل و الموارد البشرية وتسعير تكلفة الأطباق ، الحفاظ على التكلفة ، التسويق للمنشأة بالإضافة إلى القوانين الخاصة بالسياحة والبيئة والصحة والحماية المدنية ".



وأوضح وهبة أن الجزء الأول للتدريب توقيته حوالى إسبوع يتضمن صحة وسلامة الغذاء و كيف يصبح المدير مدرب لتدريب العمالة بالمطاعم السياحية يعقبه الجزء الأخر من التدريب بعد شهر على شهرين ويسلم شهادة بذلك .



وحول المحافظات المستهدف بها التدريب أشار الي أنه تم البدء فى القاهرة و الجيزة لتنفيذ الخطة لتمتد إلى الخمس أفرع الأخرى " الاسكندرية ووسط الدلتا ومدن القناة وجنوب الصعيد والبحر الأحمر وجنوب سيناء لافتا أن تنفيذ عملية التدريب بدأ فعليا منذ أسبوعين .



وتابع عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة التدريب غرفة المنشأت السياحية أن المستهدف جراء عمليات التدريب رفع كفاءة المطاعم السياحية و العاملين كما ستقوم الغرفة بعمل دورات متخصصة من قبل الغرفة للعاملين بالمطابخ و الريسابسن و الهوس كيبنج .

