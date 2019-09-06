ضمن المنطقة اللوجستية.. مول طنطا الجديد فاتحة خير على الغرباوية .. يوفر 10 آلاف فرصة عمل .. ويعد الأكبر على مستوى الدلتا بمساحة 135 ألف متر مربع .. صور

التموين تفتتح المرحلة الأولي لأكبر مول على مستوى الدلتا

تنشيط التجارة الداخلية وتدعيم الصناعة المحلية



محافظ الغربية :

دورنا توصيل الخدمات لأبناء الشارع الغرباوي ورفع كفاءة إنتاجية معدلات تجارية









تسعى محافظة الغربية للتوسع في إنشاء المناطق اللوجيستية والتي تعمل على توفير فرص عمل كثيرة للشباب وجذب الاستثمارات والتي بدورها تساعد على خفض أسعار السلع المقدمة للمواطنين.



وفي هذا السياق افتتح اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية ومسئولو وزارة التموين والتجارة أولى مراحل المنطقة اللوجستية التجارية متعددة الأنشطة " مول طنطا الجديد " والذى يعد أكبر مول على مستوى الدلتا مقام على مساحة 135 ألف متر مربع.



مول طنطا الجديد "يعد باكورة المشروعات اللوجستية التجارية متعددة الأنشطة لجهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين بالتعاون مع شركة "فيرنبرو جلوبال" المطور التجاري للمشروع ويضم عددًا كبيرًا من الأسواق والماركات التجارية العالمية وقاعة سينما على مساحة 3500م2 تضم 7 شاشات ومنطقة مخصصة للأثاث ومنطقة داخلية لألعاب الأطفال لتلبية إحتياجات كل أفراد الأسرة ، كما أنه يضم منطقة لانتظار السيارات تستوعب 1500 سيارة للزائرين والمستأجرين ، بالإضافة لبوابات ومداخل متعددة لتسهيل الدخول للمول.



ويستهدف هذا المول توفير 10000 فرصة عمل لأبناء المحافظة بصورة مباشرة وغير مباشرة، كما يعمل على تنشيط التجارة الداخلية وتدعيم الصناعة المحلية التي تعمل على توفير فرص العمل، و تم مراعاة المساحات والفراغات في إنشائية ليكون على النظم العالمية.



والجدير بالذكر؛ أن مول طنطا الجديد هو أحد مراحل المنطقة اللوجستية متعددة الانشطة المقامة على مساحة 82 فدانا بإجمالي استثمارات تتجاوز 6 مليار جنيه توفير ما يزيد عن 50 ألف فرصة عمل لأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة وتتضمن المنطقة إقامة مناطق تجارية ولوجستية ومخازن أدوية وفندق خمس نجوم ومعارض ومراكز خدمة السيارات وأسواق مفتوحة ومناطق ترفيهية وبنوك ونادى رياضي .