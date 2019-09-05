فى ذكرى عيد ميلاد فريدى ميركورى ..عشاقه يحيون ذكراه رغم رحيله

يوافق اليوم الخميس الموافق 5 أغسطس ذكرى عيد ميلاد المغنى الراحل فريدى ميركورى الـ 73، وهو أبرز نجوم فرقة Queen الأسطورية، وبالرغم من رحيله قرر جمهوره الإحتفال اليوم بعيد ميلاده.



وتداولت مجموعة من عاشقى فريدى مقطع فيديو لاينسي له، أثناء احتفاله بعيد ميلاده الـ 39 فى مدينة ميونيخ الألمانية، بعدما اقام هناك لسنوات من أجل العمل على ألبوماته مع فرقته، وحتى إطلاق البومه بمفرده الذى حمل إسم Queen.



كان قد ولد ميركورى فى مدينة زنجبار فى 5 سبتمبر 1946، والذى أثر فى الملايين حول العالم بأغانيه التى لا تنسي ومازالت حية حتى الآن.



رحل فريدى فى عام 24 نوفمبر عام 1991 عن عمر 45 عامًا، بعد 24 ساعة فقط من إعلانه معاناته مع مرض الإيدز، ليسطر النهاية فى قصة واحد من اشهر المطربين فى القرن الماضى.







