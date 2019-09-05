ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم .. محمد رحيم ضيف برنامج بحب الإذاعة

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 05:59 م
محمد رحيم
محمد رحيم
آيه عاطف
يحل المطرب والملحن محمد رحيم، اليوم الخميس، ضيفا علي برنامج "بحب الاذاعة" مع الاعلامية شافكي المنيري، على راديو نغم Fm، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وطرح رحيم مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان الخميس حبوب، عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع "اليوتيوب"، من كلمات باسم عادل، وألحان وتوزيع محمد رحيم، ومهندس صوت عمار خاطر، وجيتار روكيت، وطبلة نجم نبيل.

وقدم رحيم العديد من الأعمال الغنائية منها "بخاف من الغروب"، بجانب تقديمه الحان كثيرة من كبار النجوم منها أغنية "جربت تموت" ل إليسا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد رحيم يطرح الخميس حبوب.. فيديو

ترشيحاتنا

لو معاك 35 ألف جنيه.. اشتري العربية دي

بشرى سارة للمواطنين بشأن ماكينات الصراف الآلى

شاهد.. أهم 10 تصريحات لوالد الفنان محمد علي

بعد قرار الحكومة بإحلاله.. محلية النواب تطالب بوقف استيراد التوك توك نهائيا

افضل لاعب في ليفربول.. صحيفة عالمية تبرئ محمد صلاح من أزمة مانى

وداعا لـ التوك توك .. الحكومة: برنامج لاستبداله بسيارات "ميني فان" مرخصة وتعمل بالغاز الطبيعي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. سيارات متوقع ظهورها في معرض فرانكفورت للسيارات 2019

إنجي علاء تكشف عن كواليس مسلسل بلا دليل .. صور

أبرزهن أحلام وأصالة وأنغام.. 50 إطلالة تكشف منافسة المطربات في حفلات الصيف.. من أجمل؟