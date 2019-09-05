اليوم .. محمد رحيم ضيف برنامج بحب الإذاعة

يحل المطرب والملحن محمد رحيم، اليوم الخميس، ضيفا علي برنامج "بحب الاذاعة" مع الاعلامية شافكي المنيري، على راديو نغم Fm، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.



وطرح رحيم مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان الخميس حبوب، عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع "اليوتيوب"، من كلمات باسم عادل، وألحان وتوزيع محمد رحيم، ومهندس صوت عمار خاطر، وجيتار روكيت، وطبلة نجم نبيل.



وقدم رحيم العديد من الأعمال الغنائية منها "بخاف من الغروب"، بجانب تقديمه الحان كثيرة من كبار النجوم منها أغنية "جربت تموت" ل إليسا.

