قصة البحيرة المظلمة.. بها مخلوق أسطوري يقتل كل من يقترب

بحيرة باسكتلندا شاع عنها الكثير من الحكايات المرعبة، فهذه البحيرة تقتل كل من يقترب منها أو يغوص في مياهها، حتى أصبحت أسطورة وطنية باسكتلندا، حيث تم تسجيل أكثر من 100 قصة بالصور حتى الآن لأشخاص قتلوا على حافتها، حتى أصبحت بحيرة لوخ التي تقع في مرتفعات اسكتلندا مكان جاذب للباحثين عن المغامرة وصائدي الوحوش.



ووفقا لوكالة اسبوتنيك الروسية فقد ادعى غواصون أنهم شاهدوا مخلوقات ضخمة بحجم مبالغ فيه في هذه البحيرة، وعلى حد وصفهم فإن حجم الحيوان الواحد منهم يزيد عن أربعة أمتار، الامر الذي استدعى تدخل العلماء لمعرفة حقيقة وجود وحوش أو مخلوقات أسطورية بالبحيرةأم أنها مجرد خيالات للغواصين.



أجرى العلماء ومنهم عالم الوراثة البروفيسور نيل جيميل من جامعة أوتاجو في نيوزيلندا، فحصا لمعرفة مدى صحة هذه الأسطورة، وقام بتحليل بيانات الثعابين في هذه البحيرة، ووفقا للنتائج الذي توصل لها فلا يمكن استبعاد أن هذا المخلوق الأسطوري يعيش بالفعل في البحيرة.



وتوصل أيضا إلى أن هذا الوحش البحري ليس إلا ثعبانا ضخما، ولكن ستوضح المزيد من الدراسات مدى صحة أو خطأ ادعائه، ولكن استنادا إلى نظريته فإن فكرة الثعابين الضخمة هي موجودة بالفعل في المناطق الاستوائية والغابات.