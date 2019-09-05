21 سبتمبر.. محمود العسيلي يحيي حفلا غنائيا في الجريك كامبس

يستعد الفنان محمود العسيلي، لإحياء حفل غنائي ضخم مساء يوم السبت الموافق 21 سبتمبر، وذلك في الجريك كامبس، وذلك بعدما قام بإحياء عدد كبير من الحفلات خلال الفترة الماضية.



ومن المتوقع أن يقدم أبرز الأغاني الخاصة به منها: " يا ناس"، و "ملاين"، و"وجع الهوى"، و"هي"، و"فرحة"، و "حلم بعيد"، و غيرها من الاغاني.



يذكر أن طرح العسيلي مؤخرا أغنية مع علي فتح الله بعنوان "انتي و أنا" وتقول كلماتها :"مش عارف إنتي لسه خايفة ليه

ده أنا بنسى العالم كله واللي فيه .. لما أبقى معاكي .. من غيرك إنتي عايش عمري ليه؟ .. إحساس وعمري ما كنت هحس بيه

في حياتي.. لولاكي .. ولا ده ولا ده ولا كل الناس والحياة يسرقوا حلمنا.. إنتي وأنا .. لا لوم ولا خوف ولا هشكي في ليلة من الظروف، حبنا إبننا.. إنتي وأنا".