طلب إحاطة بشأن إحلال وتجديد مستشفى الحامول المركزى فى محافظة كفر الشيخ

قال النائب عبد العزيز حمودة، عضو لجنة الصحة بالبرلمان إنه سيتقدم بطلب إحاطة لوزارة الصحة خلال دور الإنعقاد الخامس بالبرلمان بشأن إحلال وتجديد مستشفى الحامول المركزى فى محافظة كفر الشيخ.



وأشار حمودة فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن طلب الإحاطة يناقش أيضا عدم تجهيز الوحدات الصحية التى تم إنشاءها فى الحامول وبيلا بكفر الشيخ منذ عام 2014 ولم يتم تجهيزها حتى الان.



وكان علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعلن فض دور الانعقاد الرابع، على أن تتم العودة في الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل، بداية دور الانعقاد الخامس.



وأكد أن المجلس أنجز في هذا الدور من أدوار الانعقاد أهم التشريعات التي تعكس الصالح القانوني بين الفئات والمصالح، وتلبي الاستحقاقات الدستورية، إذ بلغ عدد مشروعات القوانين التي أقرها المجلس في هذا الدور نحو 156 مشروع قانون بإجمالي عدد مواد بلغ نحو 1701 مادة.

