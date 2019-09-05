تحل اليوم ذكرى، حريق مسرح بني سويف، حيث إنه فى الخامس من سبتمبر عام 2005، توجه 50 شخصية مسرحية لحضور عرض بعنوان "من منا"، مأخوذ عن قصة "حديقة الحيوان" لفرقة نادى طامية بالفيوم، وذلك بقاعة الفنون التشكيلية الملحقة بقصر ثقافة بنى سويف قبل أن يلقوا حتفهم جميعا، بالإضافة إلى 23 مصابا آخرين، حيث التهمت النيران أجساد الفنانين فارين من أعلى خشبة المسرح يصرخون ويستغيثون أملا في النجاة، لتظل شبح المحرقة تهددنا حتى الآن بسبب شمعة ليسجل ذلك اليوم ذكرى دامية ويوما مأساويًا فى تاريخ المسرح المصرى.



ويحيي قصر ثقافة بني سويف في كل عام ذكرى شهداء المحرقة بعمل وقفة بالشموع بالقصر يحضرها كبار المسرحيين والأدباء والنقاد من أبناء المدينة.



وقد نظم عدد من المسرحيين العام الماضي، وقفة بالشموع بساحة الهناجر في ساحة دار الأوبرا المصرية، لإحياء ذكرى شهداء محرقة مسرح بني سويف الشهيرة، في لفتة إنسانية تؤكد أننا، لن ننساهم ومازلنا نستفيد جيدا من ذكراهم، ومن هؤلاء المسرحيين المخرج أحمد السيد، الناقد والمؤلف أحمد عبدالرازق، والمخرج عاطف أبو شهبة، الفنان طه خليفة، والفنان أحمد رجب.