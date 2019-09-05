نائب سيخي بالبرلمان البريطاني يثور من أجل الإسلام.. فيديو

طالب النائب البريطاني، تانمانجيت سينغ، وهو سيخي من أصول هندية، عن حزب العمال المعارض، رئيس الوزراء، بوريس جونسون، بالاعتذار للمسلمين عن تصريحاته السابقة التي قالها عن المسلمين.



وأشار النائب سينغ إلى تزايد جرائم الكراهية، والتمييز ضد المسلمين في بريطانيا.



وقال سينغ في مقطع فيديو لجلسة في البرلمان، نشرته هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي": " سيد الرئيس، بالنسبة للبعض منا ممن كانوا مجبرين منذ طفولتهم على تحمل وصمهم بألقاب على شاكلة "رأس المنشفة" أو طالبان أو القادمون من أرض البونجو بونجو، إننا نتفهم حجم الأذى والألم الذي شعرت به نساء مسلمات حين يتم وصفهن بأشباه "لصوص البنوك وصناديق البريد، لذلك عوضا عن التذرع بالتحقيقات الذائفة لتبرئة ساحته، متى سيعتذر رئيس الحكومة عن تعليقاته المهينة".



وتابع" تعليقات عنصرية سيدي الرئيس أدت إلى ارتفاع جرائم الكراهية مع تزايد انتشار مثل هذه الحوادث في حزبه، يحق لنا التساؤل متى سيأمر رئيس الوزراء الحكومة بالتحقيق في ظاهرة الاسلاموفوبيا في حزب المحافظين، وهو ما وعد هو ومستشاره بالقيام به في مقابلات مع التليفزيون الرسمي.





