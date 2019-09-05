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رياضة

جاريث بيل يكسر حاجز الصمت ويتحدث عن أزمته الأخيرة فى ريال مدريد

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 08:50 م
القسم الرياضي
قال اللاعب الدولي الويلزي جاريث بيل نجم ريال مدريد الإسباني، إنه يسعى جاهدا للعودة الى مستواه المعروف لدى جماهير الفريق الملكي والجماهير الويلزية، مشيرا الى انه يعمل على تطوير أدائه خلال الفترة الأخيرة.

وتحدث جاريث بيل فى تصريحات لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية عن وضعه في الفريق الملكي خلال الفترة الحالية، وذلك خلال مشاركته مع منتخب بلاده ويلز فى فترة التوقف الدولي قائلا : "فترتي الأخيرة لم تكن فترة رائعة ولكن لم تكن الأسوأ ولكني أعمل على تطوير أدائي والعودة لسابق عهدي".

وعلق جاريث على الانتقادات التي تعرض لها فى الفترة الاخيرة: "لا أستمع إلي أي انتقاد لأنهم لا يعرفون ما الذي يتحدثون عنه، والعطلة الصيفية كانت رائعة، كنت أفكر كثيرًا، والعديد من الحديث الجيد والسيئ أطلق بحقي، لكنني واصلت العمل بجد في التدريب".

واختتم حديثه معبرا عن حبه للعبة الجولف : "إنها إحدى هواياتي لكن بالطبع كرة القدم هي الأولى والمفضلة ، يوما ما سألعب بالطبع لعبة الجولف".

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