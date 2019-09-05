أسيوط تعلن الطوارئ استعدادا لمواجهة السيول.. تدريبات لمواجهتها خوفا من تكرار سيناريوهات درنكة 1994.. ومشاركة 230 معدة من كافة المديريات والجهات المعنية

أسيوط تعلن الطوارئ استعدادا لمواجهة السيول

- وفاة 300 شخص في غرق واحتراق قرية درنكه عام 1994

-20 مليون جنيه لتعويض متضرري سيول البداري والمعابدة في سيول 2014

-وفاة 7 أشخاص صعقا بالكهرباء في سيول 2017

-غرق عزبة سعيد ووفاة قبطي وانهيار سور دير الامير تادرس الشطبي بمنفلوط في سيول 2018





في هذا التقرير نرصد اهم الاماكن التي جرفتها السيول على مدار السنوات الماضية واستعداد المحافظة مبكرا هذا العام لمواجهة السيول المتوقعة خلال فصل الفترة القادمة.



في عام 1994 تعرضت قرية درنكه عند سفح الجبل الغربي بمركز أسيوط الى سيول ولكن كانت الاقوى من نوعها خاصة وان مياه السيول كانت تقتحم المنازل وتحمل النيران ليها حيث اقتحمت المياه القادمة من سفح الجبل الغربي 9 مخازن ممتلئة بـ 40 طنًا من الوقود الذي طفى على سطح المياه ليتحول إلى كتل ناريه تحملها المياه وتقتحم بها المنازل أغرقت واحرقت منازل القرية وقضت عليها في أقل من 3 ساعات.



وحسب تقارير صادره من مديرية الصحة وقتها توفي نحو 300 شخص وفقد نحو 50 اخرين ما بين غريق ومحترق وتشرد نحو 3371 مواطنا من سكان القرية بعد ان دمرت المياه والنيران منازلهم واتشحت السماء بالون الاسود نتيجة الادخنه الناتجه من احتراق مخازن الوقود كما نتج عنها تلف 20 ألف فدان ونفوق 3200 رأس ماشية وانهيار وتصدع الطرق والكباري.



ولم تستوعب الاجهزه التنفيذية الدرس جيدا حيث تكرر المشهد عام 2014 بعد ان تكرر السيناريو بالقرية حيث غمرت السيول نحو 5 الاف فدان ، كما غرقت قرى في مراكز الغنايم والتي تقع اسفل سفح الجبل الغربي وقرى مراكز البداري والتي كانت اكثر تضررا بعد ان قطعت تجمعات المياه اعلى سفح الجبل الشرقي السدود وانزلقت مسرعه محمله بالرمال حتى ان اقتحمت المنازل على السكان والذي تسبب في عدم تمكنهم من الخروج من منازلهم بسبب تدافع المياه بشكل قوي مما تسبب في تحرك قوات الانقاذ السريع الى مركز البداري وقاموا بقطع الطرق الاسفلتيه وتحويل مياه السيول الى الترع والمصارف ونهر النيل لانقاذ الاهالي واخراجهم من منازلهم ودمرت السيول الزراعات وكان لما حدث رد فعل غاضب من الاهالي ضد محافظ أسيوط في ذلك الوقت والذي اسرع في رصد 20 مليون جنيه لاعادة اعمار القرى المتضرره وتعويض الاهالي عن الزراعات التي جرفتها مياه السيول .



وفي عام 2017 شهدت محافظة أسيوط موجه من الامطار الغزيرة والتي لم تستمر لاكثر من ساعة بمختلف مراكز المحافظة ولكن فشلت اجهزت المحافظة في تصريف المياه مما ادى الى وفاة 7 أشخاص صعقا بالكهرباء نتيجة ماس كهربائي بمياه الامطار .



وكان محافظة أسيوط على موعد مع السيول حيث شهدت العام الماضي وتحديدا في شهر سبتمبر الماضي لموجه من السيول دمرت عزبة سعيد التابعة لقرية المعابدة الغربية بأبنوب والتي تقع أسفل سفح الجبل الشرقي مما نتج عنها انهيار عدد من المنازل وتصدع العشرات وتدمير الاثاثات المنزليه وافترش الاهالي الشوارع وانهيار سور دير الأمير تادرس الشطبى ببنى شقير منفلوط ووفاة أحد الاشخاص بعد ان جرفته المياه الى نهر النيل ، وانتقلت اجهزت المحافظة الى القرى المتضرره وقامت باعادة ترميم المنازل والمدرسة بقرية عزبة سعيد وتوزيع اعانات سريعه على الاهالي.



وعندما اعلنت هيئة الارصاد الجوية عن توقعها لحدوث سيول مبكره هذا العام، انتفضت اجهزة المحافظة للاستعدادا خاصة في ظل اخفاقها في مواجهة السيول على مدار السنوات الماضية لقوتها بسبب تدافع المياه من اعلى سفح الجبال التي تحاصر العشرات من القرى غربا وشرقا بأسيوط تدريبا ميدانيا "لخطة المحافظة في إدارة مخاطر السيول والأمطار الغزيرة"وعرض الاصطفاف لجميع معدات وآليات وسيارات المحافظة التي تستخدم في التعامل مع جميع أشكال وصور الطوارئ والكوارث بالتعاون مع إدارة الكوارث والأزمات بمجلس الوزراء لصقل خبرات العناصر البشرية المعنية بمواجهة المخاطر المختلفة والتدريب على مواجهة الأزمات والكوارث والحد من مخاطرهما.



وتم تنفيذ التدريب الميداني بقرية اسكندرية التحرير التابعة لمركز أسيوط حيث استعرض المهندس نبيل الطيبي اصطفاف المعدات والمركبات بمختلف مراكز المحافظة والتي تستخدم في مواجهة الكوارث والأزمات والتي ضمت أكثر من 230 معدة من المعدات الثقيلة وأوناش وروافع ولوادر وحفارات وسيارات ووحدات التدخل السريع ومعدات الإطفاء والحماية المدنية وأجهزة التعامل مع المفرقعات وشرطة النجدة والمرور والمسطحات المائية وسيارات ومعدات الإسعاف والموارد المائية والري ومياه الشرب والصرف الصحي.



وتفقد المحافظ ومرافقوهم من القيادات موقع اصطفاف المعدات والآليات للاطمئنان على مستوى التدريب وجاهزية المعدات بمختلف قطاعاتها للتعامل والتفاعل مع أي ظروف طارئة كما استمعوا إلى شرح بمعدات ومهام قوات الحماية المدنية والمرور ومختلف مراكز المحافظة معبرين عن بالغ سعادتهم بعرض المعدات وحالتها العملية ومدى جاهزيتها للتعامل مع الأزمة كما شاهدوا مرور معدات وسيارات مركز أسيوط.



كما استعرض المقدم مقاتل عبدالله غانم نائب المستشار العسكري للمحافظة التوجيه الطوبوغرافي والتكتيكي للتدريب العملي لرفع سيارة غارقة والسيطرة على حريق بمدرسة المتفوقين والسيطرة على الأزمة وتعامل القوات معها.



وأكد اللواء جمال نور الدين على جاهزية جميع قوات ومعدات الاجهزة التنفيذية بالمحافظة لمواجهة أية أزمات أو كوارث مفاجئة مشيرًا إلى أن الهدف من التدريب هو التأكد من استعداد المحافظة بجميع أجهزتها للتعامل في حال حدوث أي طارئ أو أزمة وإزالة الآثار الناتجة عن الكوارث بمختلف أنواعها والذى ظهر جليًا في مواجهة بعض الأزمات والكوارث التي تعرضت لها المحافظة خلال الشهور الماضية وتم مواجهتها والسيطرة عليها والحد من مخاطرها موجهًا الشكر لجميع القيادات والعاملين والأجهزة التنفيذية والأمنية المشاركة في التدريب لما بذلوه من مجهود لإنجاح التدريب وخروجه في أحسن صوره.



وأشاد المهندس زياد عبدالتواب بالنجاح الذي حققه التدريب العملي والميداني واستخدام جميع المعدات والأجهزة التكنولوجية الحديثة في إدارة الأزمة وحسن توظيف المعدات والأفراد والتناغم الجيد والتعاون بين جميع القطاعات والذي يدل على روح وأداء الجهاز التنفيذي بالمحافظة موجهًا الشكر لجميع القيادات التنفيذية والأمنية التي شاركت في تنفيذ الاصطفاف والتدريب العملي لمجابهة الأزمات بينما أبدى اللواء على هريدى اعجابه الشديد بإدارة الأزمة وتميزها على مستوى محافظات الجمهورية مشيدًا بالوزير المحافظ والسكرتير المساعد لإدارتهم للازمة وتحقيق التعاون والتنسيق بين الجهات.



مع اعلان هيئة الارصاد الجوية عن توقعها لسيول تجتاح عددا من المحافظات في فصل الخريف اعلنت محافظة أسيوط الطوارئ للاستعداد لمواجهة السيول خاصة في ظل ما تعرضت له المحافظة خلال السنوات السابقة من غرق قرى باكملها بسبب وقوعها عند سفح الجبلين الغربي والشرقي مما ادى الى غرق قرى باكملها بمياه الامطار المحمله بالرمال من الجبلين الشرقي والغربي ودمرت الاخضر واليابس وجرفت منازل بعدد من مراكز المحافظة ..