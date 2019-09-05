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محافظات

"شباب عمال مصر" يطلق مبادرتين لمتحدي الإعاقة في بورسعيد

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 07:35 م
شباب عمال مصر يطلق
شباب عمال مصر يطلق مبادرتين لمتحدى الإعاقة في بورسعيد
كتب محمد الغزاوى
وجه الاتحاد العام لشباب عمال مصر برئاسة النائب محمد وهب الله امين عام اتحاد نقابات العمال ووكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب جزءا كبيرا من اهتماماته لمتحدي الاعاقة بعد استحداث مسئول متحدى الاعاقة بالمجالس الجديدة للفروع بالمحافظات طبقا للقرار الوزاري ٢٧ لسنة ٢٠١٩.

ومن هذا المنطلق بدأ الاتحاد نشاطا ملحوظا بقطاع القناة وسيناء انطلق من محافظة بورسعيد بمبادرتين دشنهما وهب الله بحضور النائب محمود حسين وكيل وزارة الشباب و الرياضه بالبرلمان.

حملت المبادرة الأولى اسم الامل و العمل لتشغيل متحدى الاعاقة بينما حملت الثانية اسم بطولة شباب العمال لمتحدي الاعاقة واستكمل الاتحاد العام اهتمامه بذوي الهمم ومتحدي الاعاقة من محافظة الاسماعيلية برعاية الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس. 

وكان الاتحاد العام لشباب العمال كرم 25 من ابطال العالم متحدى الاعاقة بمحافظة بورسعيد و4 من الموهوبين فى الفنون من فاقدى البصر وأعلن عن بطولة متحدى الاعاقة لشباب عمال مصر و التى ستنطلق أولى فعالياتها من محافظة بورسعيد .

وشمل اهتمام الاتحاد بذوى الهمم ومتحدى الاعاقة تشغيل القادرين منهم بتنسيق كامل مع مديرية القوى العاملة ببورسعيد و جمعية المستثمرين بالاضافة الى تبنى وهب الله ذاته المبادرة لتعميمها على باقى محافظات مصر بتنسيق مع الوزير محمد سعفان وزير القوى العاملة و الهجرة.

وجاء الترتيب للايام الترفيهية ضمن قائمة اهتمامات مجلس ادارة الاتحاد والتى بدأت بموافقة الفريق اسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس لاستضافة رحلة من المتفوقين من متحدى إعاقة الصم و البكم بأحد نوادي هيئة قناة السويس وتنظيم يوم ترفيهي كامل لهم بقصد اسعادهم وأسرهم.

وتعد هيئة قناة السويس دائما داعمة لمشروعات الفرع في إطار المشاركة المجتمعية و الاهتمام بالطاعات الشبابية العمالية، موجها شكره للفريق اسامه ربيع رئيس هيئة قناة السويس.
"شباب عمال مصر" يطلق مبادرتين لمتحدي الإعاقة في بورسعيد
"شباب عمال مصر" يطلق مبادرتين لمتحدي الإعاقة في بورسعيد
"شباب عمال مصر" يطلق مبادرتين لمتحدي الإعاقة في بورسعيد
"شباب عمال مصر" يطلق مبادرتين لمتحدي الإعاقة في بورسعيد
"شباب عمال مصر" يطلق مبادرتين لمتحدي الإعاقة في بورسعيد

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