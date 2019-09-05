إيرادات الأفلام في السينما المصرية.. ولاد رزق في المقدمة.. الفيل الازرق يلاحقه.. أحمد حلمي خيال مآنه.. والكنز يتذيل القائمة



ولاد رزق 2 يحقق إيرادات 638 ألف جنيه



حقق أمس فيلم "ولاد رزق 2- عودة أسود الأرض" إيرادات بلغت 638 ألفًا و53 جنيها ليحتل المركز الأول متفوقا على الفيل الأزرق 2.



"ولاد رزق 2 – عودة أسود الأرض" يشارك في بطولته أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين.



ويشارك في فيلم ولاد رزق 2 أيضا عدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وخالد الصاوى وإياد نصار وباسم سمرة، وهو من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجي فيلمز وطارق العريان وشركة الطاهر ميديا برودكشن.



ومن المتوقع تقديم جزء ثالث من ولاد رزق 2 بعد نجاح الجزءين الأول والثاني.



الفيل الأزرق 2 يحقق إيرادات 500 ألف جنيه أمس



حقق فيلم الفيل الأزرق 2 أمس، إيرادات بلغت 403 آلاف و285 جنيهًا ليحتل بذلك المركز الثانى بعد فيلم "ولاد رزق 2".



فيلم الفيل الأزرق 2 يعد أحد الأفلام التى تمثل عودة للفنان كريم عبد العزيز ويشاركه البطولة فيه كل من إياد نصار هند صبري ونيللي كريم وخالد الصاوي وشيرين رضا وتأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.



وفيلم الفيل الأزرق 2 تدور أحداثه فى إطار من الرعب والأكشن حيث تبدأ بعد 5 سنوات من أحداث فيلم الفيل الأزرق الجزء الأول، حيث يتم استدعاء الدكتور يحيى راشد لقسم الحالات الخطرة (8 غرب حريم)، ويلتقى هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ليستعين يحيى بحبوب الفيل الأزرق فى محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التى تواجهه.



أحمد حلمى يحقق إيرادات 205 آلاف جنيه بفيلم خيال مآتة



احتل فيلم "خيال مآتة" المركز الثالث أمس، حيث حقق إيرادات بلغت 205 ألاف و601 جنيه.



يمثل الفيلم عودة للنجم أحمد حلمى بعد أحدث أفلامه "لف ودوران" الذى عرض عام 2016 وحقق إيرادات وصلت إلى 43 مليون جنيه.



وظهر أحمد حلمي في البرومو بشخصية رجل عجوز يكشف عن بعض الأفعال التى قام بها وكانت تتضمن بعض الأخطاء ويسعى لتصحيحها، ومن المعروف أن أحمد حلمى يظهر فى الفيلم بثلاث شخصيات.



"خيال مآتة" بطولة أحمد حلمى، ويشارك أيضا في بطولته منة شلبي حسن حسنى وانتصار وبيومي فؤاد وخالد الصاوي ولطفي لبيب، ومن تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج خالد مرعي.



الكنز 2 يحقق 41 ألف جنيه الأربعاء



يواصل فيلم "الكنز 2" عروضه الهزيلة بعد انتهاء موسم عيد الأضحى السينمائى وحقق أمس إيرادات وصلت الى 41 ألفًا و223 جنيهًا.



یستكمل فيلم الكنز في الجزء الثاني (الحب والمصير) صراع الشخصیات من أجل الوصول إلى الكنز أو حمایته، مضحين في سبیل ذلك بحبهم أو بحیاتهم، ویوّصلنا إلى سر الكنز وماهیته وكیف نحتفظ به، ونرى ذلك من خلال استكمال صراعات الشخصیات التي رأیناها في الجزء الأول؛ حتشبسوت وصراعها مع الكهنة وحبها للمهندس سننموت، وعلي الزیبق وصراعه مع الكلبي وحبه لابنته زینب وإلى أین ستصل المعركة بینهما وما هو ثمن الانتقام، وبشر باشا الضابط الكبیر الذي ضحى بأخیه وحبيبته من أجل مركزه وكیف سیعثر على دلیل الوصول للكنز، وكیف سیرزق بابنه حسن الذي سیظل یبحث عن الإرث المجهول لوالده.



فيلم الكنز 2، من إخراج وقصة سینمائیة شریف عرفة، وقام بالتأليف عبد الرحیم كمال، ویضم عددًا ضخمًا من النجوم في مقدمتهم محمد سعد،محمد رمضان، هند صبري، أحمد رزق، هيثم أحمد زكي، روبي، أمينة خليل، سوسن بدر، هاني عادل،أحمد مالك، عباس أبو الحسن،عبد العزيز مخيون، محيي إسماعيل، أحمد حاتم، وسارة عبد الرحمن.

شهد موسم أفلام عيد الأضحى منافسة بين 5 أفلام على إيرادات شباك التذاكر، هي "ولاد رزق 2"، "الفيل الأزرق 2"، "خيال مآتة"، الجزء الثاني من "الكنز- الحب والمصير"، و"انت حبيبي وبس".وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في تصريحات لـ صدى البلد، إن الأفلام الستة حققت إيرادات أمس، الأربعاء، بلغت مليونا و310 آلاف و477 جنيها.واحتل فيلم "ولاد رزق 2" المركز الأول في قائمة الإيرادات، أمس، بينما جاء فى المركز الثانى فيلم "الفيل الازرق 2" ثم فيلم "خيال مآتة" وجاء فى المركز الرابع "الكنز 2".