نائب يطالب بتكثيف حملات تنظيم الأسرة خلال الفترة المقبلة

قال النائب سامى المشد ، أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان أن إطلاق وزارة الصحة لحملات تنظيم الأسرة أمر هام جدا ولابد من العمل على تكثيفها خلال الفترة المقبلة ، خاصة فى ظل أن الزيادة السكانية أصبحت عائق أمام التنمية والتى تلتهم كل عوائد التنمية.



وطالب المشد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" بضرورة ان يتم تغطية مثل هذه الحملات كل أنحاء الجمهورية ، ولا تقتصر على عدد من المحافظات فقط ، بحيث تصل إلى كل المواطنين.



وأكد أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان ضرورة وجود دور لتوعوى لوزارة الإعلام ورجال الدين لحث المواطنين على أهمية تنظيم الأسرة.



تطلق وزارة الصحة والسكان ممثلة في قطاع السكان وتنظيم الأسرة، حملة تنشيطية مجانية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، تحت شعار "حقك تنظمي"، بمحافظات الجيزة والغربية والدقهلية والشرقية والمنيا وقنا، خلال الأسبوعين القادمين من الشهر الجاري، وذلك ضمن أنشطة مشروع برنامج دعم خدمات الصحة الإنجابية المتكاملة، وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة.



وأوضحت الوزارة في بيان، أن هذه الحملة تأتي في إطار توجيهات وزيرة الصحة والسكان بإتاحة وتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة بالمدن والقرى على مستوى الجمهورية، خاصةً المناطق النائية والمحرومة والعشوائية، لتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، لرفع معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة وخفض معدلات الإنجاب.



وقال البيان إن الحملة سيتم تنفيذها على مرحلتين: الأولى خلال الفترة من 8 وحتى 12 سبتمبر، والثانية خلال الفترة من 15 وحتى 19 من الشهر نفسه، لافتًا إلى أنه سيتم خلال الحملة تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والمشورة من خلال توقيع الكشف الطبي وصرف وسائل تنظيم الأسرة، خاصةً الوسائل طويلة المفعول والأدوية بالمجان عن طريق أخصائيي تنظيم الأسرة والنساء والتوليد بالعيادات الثابتة والمتنقلة والمراكز الحضرية والمستشفيات العامة والمركزية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة.

