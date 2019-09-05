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حوادث

مصرع رئيس محكمة فى حادث انقلاب سيارته بالبحيرة

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 06:49 م
مصرع رئيس محكمة فى
مصرع رئيس محكمة فى حادث انقلاب سيارته بالبحيرة
لقى المستشار يحيى أبو ريه رئيس محكمة الاسرة بالإسكندرية مصرعه اثر انقلاب سيارته امام مقابر خورشيد بالطريق الزراعى اثناء عودته من الإسكندرية متجها الى منزله بمركز كوم حمادة بالبحيرة .

تلقى مدير أمن البحيرة اخطارا يفيد بوجود حادث سير بالطريق الزراعى تبين ان المتوفى المستشار يحيى أبو ريه رئيس محكمة الأسرة بالاسكندرية أثناء سيره بالطريق الزراعى أمام مقابر خورشيد انقلبت سيارته وتوفى فى الحال حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

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