مصطفى بكري: الاحتياطي النقدي المصري سجل ارتفاعا تاريخيا

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الاحتياطي النقدي المصري سجل ارتفاعا تاريخيا غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة الماضية.



وأشار، "بكري" خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، إلي أن الاحتياطي ارتفع من 16 مليارا خلال يونيو 2014 إلى 45 مليار دولار خلال أغسطس 2019.



ونوه الإعلامي "مصطفي بكري، عضو مجلس النواب، إلي أن ذلك الارتفاع يعد أعلى ارتفاع منتظم في التاريخ المصري وقفا لتقارير البنك المركزي المصري.