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رياضة

محمود جنش يدعم حسنى شتا.. شاهد

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 07:24 م
محمود جنش
محمود جنش
القسم الميدانى
قام محمود جنش حارس مرمى نادي الزمالك بإعادة تغريد للفنان حسني شتا من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر".

وكتب حسني شتا فى التغريدة التى نشرها قائلا: "اللي هقوله غريب شوية بس انا تعبت جدا في المسلسل ده وكل الناس تعبت جدا وأنا حاسس كده ان مفيش دعاية معرفش ليه!".

وتابع: "وده مجهود ناس والمسلسل بالنسبالي مصيري في ان بعده معرفش ايه ممكن يحصلي هل هسيب البلد واهاجر لاني تعبت فعلا ولا هكمل، فهل ممكن كل اللي بيحبني يكون جزء من الدعاية #بحر " .

وقام محمود جنش بإعادة التغريدة قائلا: "ان شاء الله تعبك مش هيروح على الفاضي والمسلسل هينجح".

وحازت التغريدة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى:

جنش بطلنا أبو قلب أبيض مستنيينك يا بطل ترجع أقوى.

ربنا يرجعك بالسلامة .

انشاء الله المسلسل هينجح .

ويغيب محمود عبد الرحيم جنش، لإصابته بقطع في وتر أكيليس مع المنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة.

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