شواطئ للنساء بالسعودية.. هل يتحقق الحلم بعد قيادة المرأة للسيارات

قبل عامين انطلقت أصوات السيدات بالسعودية يطالبن برفع الحظر عن قيادة المرأة السعودية للسيارة، واعتبر البعض حينها أن الأمر مستحيلا لاعتبارات عديدة.



اليوم وبعد تطبيق القرار تسير المرأة بسيارتها في شوارع السعودية ونجد العديد من السائقات اللواتي بدأن بممارسة هذا الحق منذ بدء استصدار رخص القيادة في يونيو الماضي.



بالأمس ظهر مطلب بثوب مختلف يحث على تخصص شواطىء للمرأة السعودية بمحتلف المدن، وهو ما لاقى ردود فعل كبيرة على بين السيدات باعتبار أن الأمر لهن أكثر اهمية.



الإعلامية السعودية لجين عمران، أطلقت هاشتاج#نريد_شاطئ_نسائي_في_مناطق_السعودية على حسابها بموقع التدوينات القصير تويتر، قالت فيه" أتوقع إمكانية وجود شاطئ نسائي في مناطق السعودية ليس بالمستحيل".





أضافت: " هناك تجارب ناجحة لشاطئ نسائي في دبي و أبوظبي جربت أزورهم بنفسي كثير إستمتعت و فيهم خصوصية عاليه و خدمات ممتازة إن شاء الله قريب نسمع عن مشروع مشابه في مملكتنا الحبيبة".





وخلال الساعات الماضية، تفاعلت السيدات مع التغريدة، بمئات تسجيلات الإعجاب والتعليقات، ما بين المؤيد والمعارض، ومن أبرز التعليقات المؤيدة: "يوجد في جدة شاطيء للنساء"، و"نحن بحاجة للمزيد من الشواطيء، في ظل انفتاح المملكة السعودية"، و"المرأة السعودية تحتاج إلى الترفيه".





أتوقع إمكانية وجود شاطئ نسائي في مناطق السعودية ليس بالمستحيل 😊

فهناك تجارب ناجحة لشاطئ نسائي في دبي و أبوظبي

جربت أزورهم بنفسي

كثير إستمتعت

و فيهم خصوصية عاليه و خدمات ممتازة

و إن شاء الله قريب نسمع عن مشروع مشابه في مملكتنا الحبيبة🤗🇸🇦❤ #نريد_شاطئ_نسائي_في_مناطق_السعودية https://t.co/zTOLUnuU63 — لجين عمران 🕊 (@Lojain_omran) August 31, 2019





وانطلقت التغريدات بشكل موسع للتعليق على الظاهرة التي ليست بالمستحيل، كما حدث مع انطلاق مطلب منح المراة السعودية قيادة السيارات.



أبرز تغريدات السيدة جاءت تؤيد المطلب فغردت احداهن بطريقة مختصرة" إلى مستقبل صيفي مشرق في كل مناطق السعودية.





إلى مستقبل صيفي مشرق في كل مناطق السعودية. #نريد_شاطئ_نسائي_في_مناطق_السعودية — Jilan Al Bayyat (@JilanAlbayyat) August 31, 2019





بينما قالت أخرى،" انا لسه قبل شوي راجعه من شاطيء نسائي حلو في جده. موجودة هذه الشواطيء النسائية في جده من زمان يا لجين. والتنظيم عندهم ممتاز. حاطين بنات مراقبات للكاميرات وممنوع التصوير من غير إذن الإدارة. يعني تأخذي راحتك وتنبسطي👍🏻







انا لسه قبل شوي راجعه من شاطيء نسائي حلو في جده. موجودة هذه الشواطيء النسائية في جده من زمان يا لجين. والتنظيم عندهم ممتاز. حاطين بنات مراقبات للكاميرات وممنوع التصوير من غير إذن الإدارة. يعني تأخذي راحتك وتنبسطي👍🏻💕 — Ameerah S. (@ameraslh2012) August 31, 2019



وقالت اخرى" والله نحتاج ناخذ حريتنا على الشاطئ بدون عباية وقرف الرمل نبغا الهوا يلاعب شعورنا ويدغدغ وجنتين"، وكمان في تجارب ناجحه في لبنان ، اذكر في مسبح الامواج النسائي بحي السفارات بالرياض رحته من زمان حلو بس صغير ، بالرياض حدنا مسابح ، ممكن بالرياض بجده وبالشرقية".





والله نحتاج ناخذ حريتنا على الشاطئ بدون عباية وقرف الرمل نبغا الهوا يلاعب شعورنا ويدغدغ وجنتينا 😭😭 — إيزبيلا (@49_jea) August 31, 2019







وكمان في تجارب ناجحه في لبنان ، اذكر في مسبح الامواج النسائي بحي السفارات بالرياض رحته من زمان حلو بس صغير ، بالرياض حدنا مسابح ، ممكن بالرياض بجده وبالشرقيه 🤗 — إيمان الرجب (@e_alrajab) August 31, 2019



بينما عبرت أخريات عن صدمتهن"والله يالجين ان كانك تقرين افكاري تخيلي رحت جده انصدمت انو مافيه شواطي خاصه بالنساء .. واخواني يسبحون واحنا جالسين نتفرج بعكس دبي لما رحنا تخيلي دخلنا نادي دبي للسيدات كمية خصوصيه ووناسه وانبسطنا وسبحنا .. وتخيلي جده نفس الحكايه مافيه شواطي نسائيه



بينما قابل آخرون الفكرة بالرفض فقالت احدى المغردات" شاطيء نسائي ومايوه نسائي، تتشمسوا وتعملوا تان، عاااااادي حريم مع بعضهم‼️ حتى ابليس منصدم ! لا دين يردكم ولا حياء يردكم ولا تقاليد تردكم لكن، الله يشغلكم في أنفسكم، حسبنا الله ونعم الوكيل".





شاطيء نسائي 🔄

ومايوه نسائي🔄

تتشمسوا وتعملوا تان

عاااااادي حريم مع بعضهم‼️

حتى ابليس منصدم !

لا دين يردكم ولا حياء يردكم ولا تقاليد تردكم

لكن ، الله يشغلكم في أنفسكم

حسبنا الله ونعم الوكيل — 🕊 (@otaiba_1400) September 2, 2019



لم يغيب الحديث عن تركي آل شيخ عن النقاش باعتبار أن الأمر جزء من الترفيه الذي يتولى الهيئةالعامة للترفيه بالسعودية، حيث قالت مغردة "اقتراحي لمعالي الاستاذ تركي آل الشيخ امكن لاحظتتيها".





اقتراحي لمعالي الاستاذ تركي آل الشيخ امكن لاحظتتيها pic.twitter.com/r5N1XJmTQI — هديل ابوالعلا (@mtr61277) September 1, 2019



بالعودة لقرار السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة نجد انه لم أتي للمرأة السعودية على طبق من فضة، بل نتيجة ثمرة محاولات على مدار أكثر من ربع قرن فهل نجد بعد أقل من ربع قرن تخصيص شواطئ للنساء بالسعودية؟