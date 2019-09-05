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رئيس الوزراء البريطاني يجدد دعوته لإجراء انتخابات مبكرة

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 08:51 م
د رئيس الوزراء البريطاني
د رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
أ ش أ
جدد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الخميس، خلال إلقائه خطابًا في منطقة إنجلترا الشمالية، دعوته لانتخابات مبكرة وذلك في ظل معارضة محلية.

وعقب جونسون على تصويت البرلمان أمس، قائلًا "إن أعضاء البرلمان صوتوا لجعل الأمر أصعب للتوصل إلى اتفاقية"، وذلك فيما يخص خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأكد رئيس الورزاء البريطاني أن الأولوية في بلاده - في الوقت الراهن - تسوية القضايا المختلفة مع الاتحاد الأوروبي.

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