التحقيق فى مصرع وإصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم بملوى فى المنيا

بدأت نيابة مركز ملوى بإشراف المستشار احمد الفولى المحامى العام لنيابات جنوب المنيا التحقيق فى مصرع شاب وإصابة 4 آخرين إثر تعرضهم لحادث تصادم بين سيارة ربع نقل ومركبة توك توك بالطريق المار علي قرية نواي وأمرت النيابة العامة بالتصريح بدفن الجثة وطلبت تحريات البحث الجنائى حول الحادثة وإزالة آثار الحادث لتسهيل الحركة المرورية.



ترجع أحداث القضية إلى تلقي اللواء محمود خليل مدير الأمن إخطارا من مأمور مركز شرطة ملوي يفيد بتلقيه بلاغا من قبل شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين مركبة توك توك وسيارة ربع نقل علي مدخل قرية نواي التابعة إداريا لمركز ملوي.



بانتقال قوات الأمن تبين وفاة محمد . ت . ع 18 سنة بدون عمل مقيم بقرية البدرمان، وإصابة كل من محمد . إ . ش 17 سنة طالب مقيم بقرية البدرمان بمركز ديرمواس، مصاب بكدمات وجروح متفرقة بالجسد، وشقيقة حجاج 18 سنة مقيم بذات القرية بدون عمل، مصاب بكسر بالقدم اليسري واشتباه ما بعد الارتجاج، وحسين .م. ع 20 سنة بدون عمل، عبد الرحمن . ن . ك 18 سنة طالب، مقيم بقرية سنجرج بملوي، مصاب بكسر بالفخذ الأيسر والذراع الأيمن.



تم نقل الجثة إلى مستشفى ملوي العام، و اخضاع المصابين تحت الرعاية الطبية، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق، وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير.

