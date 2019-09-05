المنيا يهزم أسمنت أسيوط 1-0 وديا

فاز فريق المنيا بهدف وحيد على نادي أسمنت أسيوط ، في المباراة الودية التى لعبت بينهما اليوم الخميس، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد.



ونجح فريق المنيا بقيادة سمير كمونة في حسم المباراة لصالحهم بهدف وحيد سجله اللاعب مصطفي عبدالفتاح خلال الشوط الأول، واستفاق الأسمنت خلال الشوط الثاني وحاول التعادل ولكن تألق حارس المنيا حرمهم من العودة للقاء .



وأشرك الجهاز الفنى لنادى المنيا بقيادة سمير كمونة عددا كبيرا من اللاعبين خلال تلك التجربة الودية ، لتقييم مستوى لاعبيه ، ضمن تحضيراتهم للدوري الممتاز ب.



ويسعي جهاز نادي المنيا للوقوف على العناصر الأساسية التي سيلعب بها مباريات الموسم الجديد من دوري الممتاز ب، سعيا للمنافسة على الصعود للدوري الممتاز.