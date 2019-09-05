ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المنيا يهزم أسمنت أسيوط 1-0 وديا

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 07:07 م
المنيا يهزم اسمنت
المنيا يهزم اسمنت اسيوط
كتب مالك خالد
فاز فريق المنيا بهدف وحيد على نادي أسمنت أسيوط ، في المباراة الودية التى لعبت بينهما اليوم الخميس، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

ونجح فريق المنيا بقيادة سمير كمونة في حسم المباراة لصالحهم بهدف وحيد سجله اللاعب مصطفي عبدالفتاح خلال الشوط الأول، واستفاق الأسمنت خلال الشوط الثاني وحاول التعادل ولكن تألق حارس المنيا حرمهم من العودة للقاء .

وأشرك الجهاز الفنى لنادى المنيا بقيادة سمير كمونة عددا كبيرا من اللاعبين خلال تلك التجربة الودية ، لتقييم مستوى لاعبيه ، ضمن تحضيراتهم للدوري الممتاز ب.

ويسعي جهاز نادي المنيا للوقوف على العناصر الأساسية التي سيلعب بها مباريات الموسم الجديد من دوري الممتاز ب، سعيا للمنافسة على الصعود للدوري الممتاز.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المنيا يخوض تجربة ودية جديدة استعدادا للممتاز "ب"

المنيا يخسر وديا بهدف من أسمنت أسيوط استعدادا للممتاز ب

المنيا يريح لاعبيه من تعب التدريبات

المنيا يعود للتدريبات اليوم استعدادًا للممتاز ب

السكة الحديد يجهز لـ المنيا وديا استعدادا للممتاز ب غدا

المنيا يخسر وديا من طلائع الجيش بهدف وحيد

ترشيحاتنا

هنموت صعقا بالكهرباء.. سكان قرية بشبراخيت يستغيثون بالمسئولين.. صور

افضل لاعب في ليفربول.. صحيفة عالمية تبرئ محمد صلاح من أزمة مانى

جمال الغندور يستغنى عن 5 أعضاء من لجنة التطوير بـ الحكام

خبر سار.. الدولار يهوي والعالم يحتفل بخسائر العملة الأمريكية

مجلة إباحية وانتقاله لبرشلونة.. 5 صور أحرجت محمد صلاح

اسعار الدولار اليوم 5 سبتمبر.. تراجع 130 قرشا أمام الجنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. سيارات متوقع ظهورها في معرض فرانكفورت للسيارات 2019

إنجي علاء تكشف عن كواليس مسلسل بلا دليل .. صور

أبرزهن أحلام وأصالة وأنغام.. 50 إطلالة تكشف منافسة المطربات في حفلات الصيف.. من أجمل؟