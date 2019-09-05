نائب يطالب بتفعيل دور الرائدة الريفية فى حملات تنظيم الأسرة

قال النائب عبد العزيز حمودة، عضو لجنة الصحة بالبرلمان إن إطلاق وزارة الصحة لحملات تنظيم الأسرة فى المحافظات له أهمية كبيرة جدا لمواجهة مشكلة الزيادة السكانية فى مصر.



وطالب حمودة فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" بضرورة تفعيل دور الرائدة الريفية والتى لها دور كبير فى زيادة الوعى الصحى فى قرى الأرياف، من خلال قيامها بجولات فى المنازل لتوعية السيدات بأهمية تنظيم الأسرة.



كما أكد عضو لجنة الصحة بالبرلمان ضرورة وجود دور قوى للإعلام من خلال عمل لقاءات مكثفة بشأن تنظيم الأسرة وتسجيلها وإذاعتها فى وسائل الإعلام، بعيدا عن تنظيم المؤتمرات الجماهيرية والندوات غير المجدية.



وشدد على ضرورة تنشيط دور الصيدلى مرة أخرى بشأن حملات تنظيم الأسرة، خاصة وأنه له دور قوى فى نجاح هذه الحملات وتفعيلها على أرض الواقع.



تطلق وزارة الصحة والسكان ممثلة في قطاع السكان وتنظيم الأسرة، حملة تنشيطية مجانية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، تحت شعار "حقك تنظمي"، بمحافظات الجيزة والغربية والدقهلية والشرقية والمنيا وقنا، خلال الأسبوعين القادمين من الشهر الجاري، وذلك ضمن أنشطة مشروع برنامج دعم خدمات الصحة الإنجابية المتكاملة، وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة.



وأوضحت الوزارة في بيان، أن هذه الحملة تأتي في إطار توجيهات وزيرة الصحة والسكان بإتاحة وتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة بالمدن والقرى على مستوى الجمهورية، خاصةً المناطق النائية والمحرومة والعشوائية، لتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، لرفع معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة وخفض معدلات الإنجاب.



وقال البيان إن الحملة سيتم تنفيذها على مرحلتين: الأولى خلال الفترة من 8 وحتى 12 سبتمبر، والثانية خلال الفترة من 15 وحتى 19 من الشهر نفسه، لافتًا إلى أنه سيتم خلال الحملة تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والمشورة من خلال توقيع الكشف الطبي وصرف وسائل تنظيم الأسرة، خاصةً الوسائل طويلة المفعول والأدوية بالمجان عن طريق أخصائيي تنظيم الأسرة والنساء والتوليد بالعيادات الثابتة والمتنقلة والمراكز الحضرية والمستشفيات العامة والمركزية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة.