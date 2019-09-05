السفير البريطاني: نسعد بمشاركة مصر في برنامج رعاية صحية طموح

استقبلت المملكة المتحدة وزيرة الصحة والسكان المصرية في أكبر حدث تقيمه هيئة الخدمات الصحية لهذا العام وهو معرض (اكسبو) هيئة الخدمات الصحية الوطنية.



وخلال زيارتها، ستلتقي الوزيرة بكبار المسؤولين من المملكة المتحدة وممثلي شركات الرعاية الصحية الرائدة.



ومن بين المتحدثين في معرض (اكسبو) لهيئة الخدمات الصحية 2019 وزير الدولة للرعاية الصحية والاجتماعية بالمملكة المتحدة والرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات الصحية بانجلترا .



وسيشارك أكثر من خمسة آلاف (5000) شخص يوميًا من قطاع الرعاية الصحية.



وسوف يكتشف المعرض أهم التطورات والتحديات في مجال الرعاية الصحية والاجتماعية الحالية وفي المستقبل.



ومن جانبه صرح السفير البريطاني في مصر قائلًا: "نحن فخورون بالعمل الذي تقوم به هيئة خدمات الرعاية الصحية في المملكة المتحدة ويسعدنا أن نشارك مع مصر في برنامج إصلاح الرعاية الصحية الطموح حيث أن توفير الرعاية الصحية الجيدة أمرًا حيويًا من أجل ازدهار شعبنا واقتصاداتنا".



وفي يناير الماضي، وقعت المملكة المتحدة ومصر مذكرة تفاهم لزيادة التعاون وتوطيده في قطاع الرعاية الصحية.



وتهدف هذه المذكرة إلى دعم عملية تحديث مرافق الرعاية الصحية في مصر وتبادل المعرفة وتوفير التدريب للأطباء المصريين.



وخلال العام الماضي، توطدت دعائم الشراكة البريطانية المصرية أكثر.



كما اختيرت شركة بريطانية للقيام بدور الشريك الرقمي لنظام تكنولوجيا معلومات التأمين الصحي الجديد في بورسعيد، وتقوم شركة إسكالا بتقديم تدريب للأطباء المصريين.



وقد قامت شركتا ادوية بريطانيتان بتوسيع نشاطهما في مصر حيث اعلنت احداهما عن استثمار بقيمة 100 مليون جنيه مصري لتطوير خطي إنتاج رئيسيين والاخير عن استثمار٤٠ مليون جنيه لتوسيع مرافقها الصناعية.