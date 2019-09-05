الحديد والصلب: نواجه أزمة حقيقية بسبب نقص توريدات الفحم.. فيديو

قال أحمد الصاوي، عضو مجلس إدارة شركة الحديد والصلب، إنهم يتعرضون لأزمة حقيقية، بسبب نقص توريدات فحم الكوك، ما يقلل طاقتهم الإنتاجية.



ونوه، "الصاوي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي "مصطفى بكري" في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية، إلى أن نقص الكوك يدفعها للتوقف عن العمل 16 يوما شهريا، فضلا عن وجود الكثير من المشاكل في توفير مرتبات العاملين والمصروفات الخاصة بالشركة.



ولفت: إلى أن شركة الكوك تم إنشائها في الأساس لإمداد مصنع الحديد والصلب بالفحم طبقا لقرار جمهوري خلال عام 1960، مؤكدا أنهم يحتاجون لحد أدني 750 طنا من الفحم لتشغيل فرن واحد فقط.