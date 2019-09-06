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الانطلاق في 6 محافظات.. حملة حقك تنظمي مجانا لتنظيم الأسرة.. ونواب: لابد من الاهتمام لمواجهة الزيادة السكانية.. وبرلماني يطالب بضرورة تنشيط دور الصيدلي

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 07:01 ص
حملة حقك تنظمى
حملة "حقك تنظمى"
معتز الخصوصى
نائب يطالب بتكثيف حملات تنظيم الأسرة خلال الفترة المقبلة
برلماني: لابد من دور لوزارتي الصحة والأوقاف في حملات تنظيم الأسرة
نائب يطالب بتفعيل دور الرائدة الريفية فى حملات تنظيم الأسرة

أشاد عدد من أعضاء لجنة الصحة بالبرلمان بإطلاق وزارة الصحة حملة حقك تنظمي مجانا لتنظيم الأسرة فى 6 محافظات ، حيث أكدوا على ضرورة وجود دور توعوي لوزارة الإعلام ورجال الدين لحث المواطنين على أهمية تنظيم الأسرة ، كما أشاروا إلى ضرورة وجود توعية من جانب وزارة الأوقاف والأزهر للمواطنين بأن تنظيم الأسرة لا يعنى تحديده ولكن يتم تنظيم النسل لأسباب اقتصادية وصحية ، وان هذا ليس حراما ، وطالبوا بضرورة تفعيل دور الرائدة الريفية والتى لها دور كبير فى زيادة الوعى الصحى فى قرى الأرياف ، من خلال قيامها بجولات فى المنازل لتوعية السيدات بأهمية تنظيم الأسرة.

قال النائب سامى المشد ، أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان أن إطلاق وزارة الصحة لحملات تنظيم الأسرة أمر هام جدا ولابد من العمل على تكثيفها خلال الفترة المقبلة ، خاصة فى ظل أن الزيادة السكانية أصبحت عائق أمام التنمية والتى تلتهم كل عوائد التنمية.

وطالب المشد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" بضرورة ان يتم تغطية مثل هذه الحملات كل أنحاء الجمهورية ، ولا تقتصر على عدد من المحافظات فقط ، بحيث تصل إلى كل المواطنين.

وأكد أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان ضرورة وجود دور لتوعوى لوزارة الإعلام ورجال الدين لحث المواطنين على أهمية تنظيم الأسرة.

وأشاد النائب عصام القاضى ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان بحملات تنظيم الأسرة لمواجهة الزيادة السكانية ، مشيرا إلى أن الزيادة السكانية تعتبر معوقا للتنمية بكل أشكالها.

وأكد القاضى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه للأسف بعض حملات تنظيم الأسرة يصيبها الفشل لعدة عوامل وهى انه يتم تناولها من الناحية الدينية من حيث حرمانيتها ، مشيرا إلى ضرورة وجود دور لوزارة الصحة للتوعية بالصحة الإنجابية.

كما طالب عضو لجنة الصحة بالبرلمان بضرورة وجود توعية من جانب وزارة الأوقاف والأزهر للمواطنين بأن تنظيم الأسرة لا يعنى تحديده ولكن يتم تنظيم النسل لأسباب اقتصادية وصحية ، وان هذا ليس حراما.

كما أوضح أن كل هذه الحملات مطلوبة ومهمة ، لكن الأهم أن تكون موجهة بالطريقة العلمية الصحيحة التى تصل للناس.

وقال النائب عبد العزيز حمودة ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن إطلاق وزارة الصحة لحملات تنظيم الأسرة فى المحافظات له اهمية كبيرة جدا لمواجهة مشكلة الزيادة السكانية فى مصر.

وطالب حمودة فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" بضرورة تفعيل دور الرائدة الريفية والتى لها دور كبير فى زيادة الوعى الصحى فى قرى الأرياف ، من خلال قيامها بجولات فى المنازل لتوعية السيدات بأهمية تنظيم الأسرة.

كما أكد عضو لجنة الصحة بالبرلمان على ضرورة وجود دور قوى للإعلام من خلال عمل لقاءات مكثفة بشأن تنظيم الأسرة وتسجيلها وإذاعتها فى وسائل الإعلام ، بعيدا عن تنظيم المؤتمرات الجماهيرية والندوات غير المجدية.

كما شدد على ضرورة تنشيط دور الصيدلى مرة اخرى بشأن حملات تنظيم الأسرة ، خاصه وانه له دور قوى فى نجاح هذه الحملات وتفعيلها على أرض الواقع.

وتطلق وزارة الصحة والسكان ممثلة في قطاع السكان وتنظيم الأسرة، حملة تنشيطية مجانية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، تحت شعار "حقك تنظمي"، بمحافظات الجيزة والغربية والدقهلية والشرقية والمنيا وقنا، خلال الأسبوعين القادمين من الشهر الجاري، وذلك ضمن أنشطة مشروع برنامج دعم خدمات الصحة الإنجابية المتكاملة، وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن هذه الحملة تأتي في إطار توجيهات وزيرة الصحة والسكان بإتاحة وتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة بالمدن والقرى على مستوى الجمهورية، خاصةً المناطق النائية والمحرومة والعشوائية، لتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، لرفع معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة وخفض معدلات الإنجاب.

وقال البيان إن الحملة سيتم تنفيذها على مرحلتين: الأولى خلال الفترة من 8 وحتى 12 سبتمبر، والثانية خلال الفترة من 15 وحتى 19 من الشهر نفسه، لافتًا إلى أنه سيتم خلال الحملة تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والمشورة من خلال توقيع الكشف الطبي وصرف وسائل تنظيم الأسرة، خاصةً الوسائل طويلة المفعول والأدوية بالمجان عن طريق أخصائيي تنظيم الأسرة والنساء والتوليد بالعيادات الثابتة والمتنقلة والمراكز الحضرية والمستشفيات العامة والمركزية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة.

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