لمنع التحيز بسبب الشكل والدين.. السويد تستبدل موظفي الـ HR بـ روبوتات

قررت السويد أن تصبح أولى الدول التي يتم تعيين الموظفين بها دون تحيز من قبل موظفي الموارد البشرية "hr"، حيث استبدلت أحد الموظفين المسئولين عن اختيار العملين الجدد بروبوت كحالة تجريبية في العاصمة ستوكهولم.



وفقا لصحيفة جارديان البريطانية، فقد أذاعت الإذاعة السويدية خبر توظيف أول شخص بالعالم في وظيفة بمقاطعة أبلاندس، من خلال عملية توظيف خالية من التحيز وأدارها إنسان آلي، بعد مقابلة رسمية حضرها رئيس البلدية.



ويدعى أول موظف بالعالم قد عينه روبوت "أندرس أورنهيد"، وجاءت هذه المقابلة مع روبوت بعد قرار مقاطعة أبلاندس السويدية بالقضاء على التحيز خلال تعيين الموظفين، كخطوة لتحقيق العدالة في البلد.



وأعلنت شركة تنجاي التي عينت أول روبوت كموظف للموارد البشرية في العالم، عن سعادتها بهذا القرار، وقالت أنها تتحدى الصور النمطية القديمة لتعيين الموظفين، وتهدف هذه الخطوة لخلق مجال عمل خالي من التحيز، والعثور على المهارات المناسبة والمواهب الجديدة لزيادة القدرة التنافسية والتنوع في مكان العمل.



روجت الشركة المسئولة عن تصنيع وتطوير الروبوتات وتسمى "فورهات روبوتيكس" بإعلان تظهر فيه سيدة محجبة وتذهب لمقابلة ثلاثة مدراء وجميعهم يرفضون تعيينها بسبب ارتدائها الحجاب، ولهذا فإن الروبوت سيتعامل مع المتقدم للوظيفة وفقا لمؤهلاته فقد وبلا تحيز لشكله أو ديانته.



