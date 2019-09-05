سفارة باريس بالقاهرة : 1.3 مليون زائر لمعرض توت عنخ آمون بفرنسا

حقق معرض كنوز توت عنخ آمون، الذي يأتي في إطار العام الثقافي فرنسا - مصر ٢٠١٩، رقما قياسيا تاريخيا من حيث عدد الزوار بالجران هال دو لا فيليت.
وقالت السفارة الفرنسية في بيان لها : بعدد من الزائرين وصل إلى ١.٣ مليون زائر، كسر المعرض الرقم القياسي من حيث عدد المترددين على المعارض في فرنسا ، الذي كان قد حققه معرض آخر لتوت عنخ آمون في ١٩٦٧، وهو ما يمثل فخرا كبيرا لفرنسا ومصر.
ويحتفل العام الثقافي فرنسا-مصر ٢٠١٩، المنظم بالتنسيق بين Institut français d'Égypte المعهد الفرنسي في مصر و المركز الثقافي المصري في باريس، بالصداقة بين البلدين.
كما يسلط العام الثقافي الضوء على التراث الثقافي والمبادلات بين فرنسا ومصر في كافة المجالات الفنية والثقافية.
وقالت السفارة الفرنسية في بيان لها : بعدد من الزائرين وصل إلى ١.٣ مليون زائر، كسر المعرض الرقم القياسي من حيث عدد المترددين على المعارض في فرنسا ، الذي كان قد حققه معرض آخر لتوت عنخ آمون في ١٩٦٧، وهو ما يمثل فخرا كبيرا لفرنسا ومصر.
ويحتفل العام الثقافي فرنسا-مصر ٢٠١٩، المنظم بالتنسيق بين Institut français d'Égypte المعهد الفرنسي في مصر و المركز الثقافي المصري في باريس، بالصداقة بين البلدين.
كما يسلط العام الثقافي الضوء على التراث الثقافي والمبادلات بين فرنسا ومصر في كافة المجالات الفنية والثقافية.