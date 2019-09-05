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سفارة باريس بالقاهرة : 1.3 مليون زائر لمعرض توت عنخ آمون بفرنسا

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 07:23 م
توت عنخ امون
توت عنخ امون
محمود نوفل
حقق معرض كنوز توت عنخ آمون، الذي يأتي في إطار العام الثقافي فرنسا - مصر ٢٠١٩، رقما قياسيا تاريخيا من حيث عدد الزوار بالجران هال دو لا فيليت.

وقالت السفارة الفرنسية في بيان لها : بعدد من الزائرين وصل إلى ١.٣ مليون زائر، كسر المعرض الرقم القياسي من حيث عدد المترددين على المعارض في فرنسا ، الذي كان قد حققه معرض آخر لتوت عنخ آمون في ١٩٦٧، وهو ما يمثل فخرا كبيرا لفرنسا ومصر.

ويحتفل العام الثقافي فرنسا-مصر ٢٠١٩، المنظم بالتنسيق بين Institut français d'Égypte المعهد الفرنسي في مصر و المركز الثقافي المصري في باريس، بالصداقة بين البلدين.

كما يسلط العام الثقافي الضوء على التراث الثقافي والمبادلات بين فرنسا ومصر في كافة المجالات الفنية والثقافية.

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