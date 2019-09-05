سفارة باريس بالقاهرة : 1.3 مليون زائر لمعرض توت عنخ آمون بفرنسا

حقق معرض كنوز توت عنخ آمون، الذي يأتي في إطار العام الثقافي فرنسا - مصر ٢٠١٩، رقما قياسيا تاريخيا من حيث عدد الزوار بالجران هال دو لا فيليت.



وقالت السفارة الفرنسية في بيان لها : بعدد من الزائرين وصل إلى ١.٣ مليون زائر، كسر المعرض الرقم القياسي من حيث عدد المترددين على المعارض في فرنسا ، الذي كان قد حققه معرض آخر لتوت عنخ آمون في ١٩٦٧، وهو ما يمثل فخرا كبيرا لفرنسا ومصر.



ويحتفل العام الثقافي فرنسا-مصر ٢٠١٩، المنظم بالتنسيق بين Institut français d'Égypte المعهد الفرنسي في مصر و المركز الثقافي المصري في باريس، بالصداقة بين البلدين.



كما يسلط العام الثقافي الضوء على التراث الثقافي والمبادلات بين فرنسا ومصر في كافة المجالات الفنية والثقافية.