فوائد زيت الورد للجسم.. طرق سحرية للتبيض والترطيب

يتميز برائحته الذكية والعطرية له فوائد عدة، من بينها إضافة رونق على الجسم، هو زيت الورد، الذى يعد مكونا طبيعيا يضفى الجمال والرقة على السيدة، تستخدمه للجسم أو الشعر أو البشرة، حيث يحتوى على عناصر مغذية، تساهم فى صفاء البشرة، وعلاج علامات التقدم فى السن، كما أنه يساهم فى معالجة تهيجات الجلد والحروق، لذلك نرصد لكم بالتفصيل فى هذا التقرير فوائد زيت الورد للجسم.



فوائد زيت الورد للجسم



زيت الورد علاج فعال للالتهابات، كما أنه يعمل على حماية الجسم من الأمراض الجلدية، والمعدية كما أنه يعمل على محاربة البكتيريا، والفيروسات، ويعمل على تعزيز الجهاز المناعى، كما يمكن أيضا أن يساعد الجسم على أداء وظائفه ومعالجة ارتجاع المرئ، والتهابات جدار المعدة.



طرق الاستخدام



يمكنك الحصول على نتائج مثالية من زيت الورد من خلال دهن المناطق المجروحة فى الجسم بقطرات من زيت الورد، يوميا إلى أن يتم التخلص منها تماما، كما يمكن، تبيض الجسم من خلال نصف كوب من الحليب وملعقتين كبيرتين من زيت الورد، ويتم خلط المكونات جيدا، ثم يتم دهن الجسم بها لمدة 10 دقائق ثم يُغسل بالماء الفاتر، على أن يتم تكرار تلك الوصفى يوميا.



ترطيب الجسم



تستخدم الوصفة التالية فى ترطيب الجسم، من خلال تلك المكونات التى تتمثل فى نصف ملعقة كبيرة من العسل، ملعقتين كبيرة من زيت جوز الهند، وملعقة كبيرة من ماء الورد، وملعق كبيرة من السكر ونصف ملعقة صغيرة من زيت الورد، ويتم خلط المكونات مع بعضها البعض، وفردها على الجسم، لمدة 10 دقائق، ويتم غسل الوجه بعدها.



الجلد الميت



لإزالة الجلد الميت يمكن استخدام ملعقتين كبيرتين من اللبن الرائب ونصف ملعقة من زيت الورد، على أن يتم خلط المكونات جيدا مع بعضها، ويتم وضعها على الجسم، ويترك لمدة نصف ساعة ثم يتم غسل الجسم بالماء الفاتر.