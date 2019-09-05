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حوادث

مستريح جديد.. سقوط صاحب شركة نصب على مواطنين في 3 ملايين جنيه ..صور

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 07:47 م
صاحب شركه لنصبه على
صاحب شركه لنصبه على مواطنين فى مبلغ 3 مليون جنيه
أحمد على
تمكنت المباحث الجنائية بالغربية اليوم الخميس من ضبط صاحب شركة لنصبه على مواطنين فى مبلغ 3 ملايين جنيه فى المقاولات بدائرة قري مركز قطور وذلك فى إطار خطة مديرية الأمن لإحكام التواجد الشرطي ومواجهه الخارجين على القانون على مستوي قري ومراكز المحافظة .

وتلقي اللواء محمود حمزه مدير أمن الغربية إخطارا اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية يفيد بتوافر معلومات لدي العقيد وليد فايد رئيس مباحث الأموال يفيد بتعدد البلاغات الوارد قسم مكافحة جرائم الاموال العامه بالمديرية والمتهم فيها كل من "السيد محمد على الشاعر" 42 سنة صاحب شركة سياحه والسابق اتهامه فى القضية رقم 7661لسنة2019جنح مركز قطور( نصب ) وعائشة عبد الرحمن البدرى 37 سنة ربة منزل "زوجة الأول " و عبد الرازق على الشاعر 36 سنة "شقيق الأول " ومقيمين قرية بوريج دائرة مركز قطور ...لقيامهم بدعوتهم وتلقى منهم مبالغ مالية بلغ اجماليها( 3305000)ثلاثه مليون وثلاثمائة و خمسة ألف جنيه مقابل توظيف تلك المبالغ فى مجال [الاستثمار العقارى _ المقاولات] نظير اعطائهم فائده شهرية قدرها 4%واعطاء البعض منهم الفائدة لفترات محدوده وامتناعهم بعد ذلك عن سداد الفائدة المتفق عليها ورفضهم رد اصل المبالغ المالية إليهم وسبق ضبط المتهمين الثانية والثالث وما زالا قيد الحبس الاحتياطى على ذمة تلك القضايا.

وقررت النيابة العامة ضبط وإحضار المتهم الأول الهارب السيد محمد على الشاعر والمطلوب ضبطه فى 10 قضايا نصب وشيكات وإيصالات أمانة .

وبتقنين الإجراءات الأمنية وبإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة وردت معلومات لدي تحريات ضباط قسم مكافحة جرائم الاموال العامة مفادها إقامة المتهم المذكور بفندق جرين هاوس دائرة قسم ثان طنطا هربا من محل إقامته خشية ضبطه.

وتمكنت مأمورية من ضباط قسم مكافحة جرائم الاموال العامه أسفرت عن ضبط المتهم المذكور وبمواجهة المتهم المذكور أقر بارتكابه للوقائع المشار إليها وتعهد برد المبالغ المالية للشاكين وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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