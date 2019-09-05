اتحاد طلاب المدارس يكرم أوائل الشهادة الإعدادية على مستوى الجمهورية

نظم اتحاد طلاب مدارس الجمهورية اليوم الخميس 5 سبتمبر 2019 ، حفل تكريم أوائل الشهادة الإعدادية علي مستوي الجمهورية، وذلك تحت رعاية وزير التربية والتعليم، وبحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وأحمد موسى الرائد العام لاتحاد طلاب مدارس الجمهورية.



وقال أحمد موسي الرائد العام لاتحاد طلاب مدارس الجمهورية، إن الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية حريص على تكريم الأوائل تشجيعًا و تحقيقًا لاستمرارهم على مواصلة هذا التفوق وخاصة وأن هذا التكريم يضم الأوائل على جميع محافظات الجمهورية.



وأضاف موسى، أن التكريم على أرض سيناء رمز البطولة والفداء والتي تتيح لهؤلاء الأوائل وهذا الجيل القادم فرصة التأثر بأبطال وجنود مصر ولسوف يذكر هؤلاء الأوائل هذا البرنامج القومي وهذه اللحظات التى يكرمو فيها لتفوقهم ليردوا ذلك لمصر عملًا وإخلاصًا وتضحية ليستمر تواصل الأجيال بتفوقهم وبأعلى ما يحملون من صفات وهي انتماؤهم لمصرنا الغالية.



وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن هذا البرنامج له من الأهمية بمكانه فى نفوس هؤلاء الطلاب وبدور الوزارة من خلال الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية حيث أن منهم الأطباء والمهندسين والعلماء، وحيث أنهم جديرين بالاهتمام والرعاية لأنهم جيل المستقبل جيل مصر القادم متمنيًا لهم دوام التفوق والتقدم.



وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد نظمت رحلة لأوائل الشهادة الإعدادية علي مستوي الجمهورية إلي مدينة شرم الشيخ وذلك تكريمًا لهم علي تفوقهم الدراسي ولغرس روح الولاء والانتماء لدي الطلاب.