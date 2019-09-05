صحفية تحرج رئيس وزراء بريطانيا: إذا شقيقك لا يثق فيك فكيف نحن؟



وكان شقيق جونسون الأصغر، جو قد تقدم باستقالته من الحكومة البريطانية، وذلك في ضربة موجعة لرئيس الوزراء البريطاني.





وجهت مراسلة شبكة "سكاي نيوز" البريطانية سؤالا محرجا إلى رئيس الوزراء بوريس جونسون، أثناء احتفالية رسمية في البلاد، تسبب في تعرضه لموقف محرج.وقالت مراسلة سكاي نيوز إلى جونسون: "إذا كان شقيقك لا يثق في عملك لصالح المصلحة الوطنية للبلاد، فكيف لنا أن نثق".وعقب السؤال، ظهر على جونسون ملامح الغضب والتوتر، وحاول تناول بعض المياه، في محاولة للتهرب من السؤال، إلا أنه تمالك أعصابه وأجاب عليها.وصرح جونسون: "يجب علينا جميعا التوافق والتعاون والوقوف إلى بعضنا البعض من أجل المصلحة الوطنية لبلادنا، وهو ما يعود أيضا على زعيم المعارضة جيرمي كوربين".وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قد أكد ضرورة خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي نهاية الشهر المقبل، وهو ما رفضه البرلمان.