ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمود وحيد يواصل تنفيذ البرنامج التأهيلي للأهلي

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 07:38 م
صدى البلد
عبد الحكيم ابو علم
واصل محمود وحيد، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي، بعد تعرضه لكدمة في القدم، أبعدته عن المشاركة الجماعية.

وخاض اللاعب جلسة في الجيم وتدريبات الجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات، تحت إشراف طارق عبد العزيز، أخصائي التأهيل بالنادي.

ويخضع «وحيد» لفحص طبي خلال الـ48 ساعة المقبلة لتحديد فرص مشاركته في التدريبات الجماعية بعد تنفيذه البرنامج التأهيلي المصغّر الذي يخضع له.

وحرص خالد محمود، طبيب الفريق، على عقد جلسة مع «وحيد»؛ للاطمئنان عليه، وقياس مدى التحسن الذي طرأ على حالته.

وأدى الأهلي مرانه، مساء اليوم، على ملعب التتش استعدادًا لمواجهة كانو سبورت التي تقام يوم 14 من سبتمبر الجاري في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمود وحيد يواصل تدريبات العلاج الطبيعي في معسكر إسبانيا

محمود وحيد يؤدي تدريبات تأهيلية على ملعب التتش

ديانج يواصل تنفيذ برنامجه البدني في التتش

سعد سمير ومحمد محمود يواصلان برنامجهما التأهيلي بـ الأهلي

السويسري فايلر يطمئن على البرنامج التأهيلي لـ محمد محمود

استعدادا لمواجهة الاهلى وكانو سبورت.. محمود وحيد يؤدي جلسة في الجيم

ترشيحاتنا

الأهلى يتلقى صدمة قوية قبل مواجهة كانو سبورت.. تفاصيل

بعد قرار الحكومة بإحلاله.. محلية النواب تطالب بوقف استيراد التوك توك نهائيا

توفيت بعد رحيله بـ 40 يوما.. قصة حب الفنان محمد عوض وزوجته من الجامعة حتى الموت

بعد انخفاض سعر الدولار الأمريكي.. اقتصادية النواب تزف بشرى سارة بشأن أسعار السلع

اخبار الفن.. مايا دياب تثير الجدل..عبير الشرقاوى تستغيث.. ترشيح الفيل الازرق 2 للاوسكار

ريهام ايمن بصحبة زوجها شريف رمزى.. والجماهير: جميلة وكيوت.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توقيع بروتوكول تعاون بين اتحاد اليد والأولمبياد الخاص .. صور

شاهد.. سيارات متوقع ظهورها في معرض فرانكفورت للسيارات 2019

إنجي علاء تكشف عن كواليس مسلسل بلا دليل .. صور