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محافظات

لحمايتهم من التحرش والإدمان ..رئيس حي النزهة يطلق مبادرة لحماية أطفال الشوارع

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 07:41 م
اللواء خالد عقل
اللواء خالد عقل
عبد العزيز جمال
"إيمانا منا أن الإهتمام بالطفل هو نواه تقدم اى مجتمع أطلقنا تلك المبادرة" ، بهذه الكلمات بدأ اللواء خالد عقل رئيس حي النزهة الحديث عن مبادرته الجديدة لحماية اطفال الشوارع خالصة بعد تفاقم ظاهرة (اطفال بلا مأوي) خلال الأونة الأخيرة.

وأكد اللواء خالد عقل أن المبادرة هي البداية الحقيقية لأي تغير في المجتمع الانساني وهي الخطوة الاولي في طريق اي تقدم.

وعن أهداف المبادرة ، أكد "عقل" أن المبادرة تسعى لمواجهة ظاهرة التسرب من التعليم وتعرض الاطفال للعنف والانتهاكات النفسية والجسدية وما ترتب عليها العديد من انتشار الجرائم ضد الطفل واستغلالهم ونزع امانهم واستقرارهم.

وتابع رئيس حي النزهة :" ومن هذا الصدد كان يجب علينا التكاتف باطلاق مبادرة جديدة بالتعاون مع خط نجدة الطفل ١٦٠٠٠ بادارة النزهة الاجتماعية".

وقال إنه سيتم إشراك كافة القطاعات المعنية المختلفة(التضامن الاحتماعي-جمعيات المجتمع المدني-الاوقاف-الشرطة-الصحة-التعليم-الشباب والرياضه" لتنفيذ المبادرة تحت مظلة الحي .

وأوضح أنه سيتم إطلاق وفود بشكل يومي لمتابعة الشوارع وإنقاذ الأطفال المعرضين للخطر واطفال الشوارع لمنع استغلالهم من قبل بعض عصابات المتسولين وغيرهم ، على أن يتم إطلاق خط تليفون وإعلانه للمواطنين للمساعدة في التعرف على اماكن الأطفال المعرضة للخطر بالشوارع، كما سيتم اعداد تقارير يومية لمتابعة ما تم بالمبادرة.

ودعا اللواء خالد عقل أن تسود تلك المبادرة جميع الادارات الاجتماعية والاحياء والمحافظات الاخري لرفع مستوي الحق في الحياة الكريمة للطفل.
لحمايتهم من التحرش والإدمان ..رئيس حي النزهة يطلق مبادرة لحماية أطفال الشوارع
لحمايتهم من التحرش والإدمان ..رئيس حي النزهة يطلق مبادرة لحماية أطفال الشوارع
لحمايتهم من التحرش والإدمان ..رئيس حي النزهة يطلق مبادرة لحماية أطفال الشوارع
لحمايتهم من التحرش والإدمان ..رئيس حي النزهة يطلق مبادرة لحماية أطفال الشوارع
لحمايتهم من التحرش والإدمان ..رئيس حي النزهة يطلق مبادرة لحماية أطفال الشوارع
لحمايتهم من التحرش والإدمان ..رئيس حي النزهة يطلق مبادرة لحماية أطفال الشوارع
لحمايتهم من التحرش والإدمان ..رئيس حي النزهة يطلق مبادرة لحماية أطفال الشوارع
لحمايتهم من التحرش والإدمان ..رئيس حي النزهة يطلق مبادرة لحماية أطفال الشوارع
لحمايتهم من التحرش والإدمان ..رئيس حي النزهة يطلق مبادرة لحماية أطفال الشوارع
لحمايتهم من التحرش والإدمان ..رئيس حي النزهة يطلق مبادرة لحماية أطفال الشوارع
لحمايتهم من التحرش والإدمان ..رئيس حي النزهة يطلق مبادرة لحماية أطفال الشوارع
لحمايتهم من التحرش والإدمان ..رئيس حي النزهة يطلق مبادرة لحماية أطفال الشوارع
لحمايتهم من التحرش والإدمان ..رئيس حي النزهة يطلق مبادرة لحماية أطفال الشوارع

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