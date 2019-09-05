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حوادث

تأجيل دعوى إسقاط عضوية خالد يوسف من البرلمان

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 07:37 م
خالد يوسف
خالد يوسف
محمد زهير
قررت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري، تأجيل الدعوى المطالبة بإسقاط عضوية المخرج خالد يوسف من مجلس النواب لجلسة ٣ أكتوبر المقبل .

وأكدت الدعوى أنه لم تخل مسيرة خالد يوسف من الأزمات حتى بعد أن ترك مجال العمل الفني واتجه للسياسة ولاحقته عدة أزمات .

وطالبت الدعوى بوجوب إسقاط عضويته في مجلس النواب، لافتقاده لأهم شرط لاستمرار العضوية وهو شرط حسن السمعة.

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