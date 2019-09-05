تأجيل دعوى إسقاط عضوية خالد يوسف من البرلمان

قررت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري، تأجيل الدعوى المطالبة بإسقاط عضوية المخرج خالد يوسف من مجلس النواب لجلسة ٣ أكتوبر المقبل .
وأكدت الدعوى أنه لم تخل مسيرة خالد يوسف من الأزمات حتى بعد أن ترك مجال العمل الفني واتجه للسياسة ولاحقته عدة أزمات .
وطالبت الدعوى بوجوب إسقاط عضويته في مجلس النواب، لافتقاده لأهم شرط لاستمرار العضوية وهو شرط حسن السمعة.
وأكدت الدعوى أنه لم تخل مسيرة خالد يوسف من الأزمات حتى بعد أن ترك مجال العمل الفني واتجه للسياسة ولاحقته عدة أزمات .
وطالبت الدعوى بوجوب إسقاط عضويته في مجلس النواب، لافتقاده لأهم شرط لاستمرار العضوية وهو شرط حسن السمعة.