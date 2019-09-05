مصر للطيران تكرم العاملين بمحطة مطار القاهرة على مجهوداتهم في موسم الحج

كرم الطيار أشرف الخولى رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، العاملين بالإدارة العامة للمحطات على المجهود المتميز بمحطة القاهرة خلال فترة من ١٧يوليو حتى ٥ سبتمبر، لمجهوداتهم خلال موسم الحج.



وقام الخولي، يرافقه الطيار محمد عليان وعمرو عدوى ومحمد القاضى، بتكريم نوبات الدعم المتواصل خلال تلك الفترة بقيادة محمد خلف واحمد عفيفى ومحمد بهجت وكذلك المجهود المضاعف من قبل النوبات بقيادة مديرى عام منوب هانى صبحى وسيد المصرى وعمرو عبدالخالق.



وتم تكريم أيضا، مجموعات عمل ودعم الصالة الموسمية بقيادة هشام فاروق مدير عام منوب والمشرف على الصالة الموسمية ومجموعة عمل رحلات نيويورك بقيادة حسام حسين ومجموعة عمل رحلات واشنطن وتورنتو بقيادة محمود فتحى ومجموعة عمل رحلات موسكو بقيادة عبير زيدان.



وخلال الاجتماع تمت الإشادة بجميع العاملين بالإدارة العامة للمحطات فى جميع المواقع من خدمة أمتعة وكشف حمولة والترانزيت وكاونتر وبوابات وخدمة ركاب والhelp desk الخاص بالإدارة العامة للمحطات، بالإضافة إلى مجهود العمال بقيادة عبدالناصر والتسهيلات بقيادة خالد السيد والسائقين بقيادة مصطفى كامل .